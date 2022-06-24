Tutti gli articoli di Eventi
Continuano gli appuntamenti e le iniziative organizzate a Nicotera che, soprattutto nel periodo estivo, punta a riunire la comunità alla scoperta dei luoghi calabresi. Il Comune, il Servizio civile Universale, “Destinazione Nicotera” (progetto di ospitalità territoriale diffusa) e Blue Green Calabria hanno promosso per mercoledì 29 giugno, alle ore 21:00, un percorso di trekking urbano dal nome “Nicoterando su è giù”.
L’iniziativa permetterà anche di assaggiare prodotti tipici nella piazza dei Pescatori (dietro la porta “Palmentieri”) ed ascoltare i cantastorie. L’appuntamento è nel palazzo convento di Nicotera ed è aperto a tutti.