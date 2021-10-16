Diretta dal maestro Ignacio Abalos Ruiz, l'esibizione si svolgerà domenica 17 ottobre alle ore 21,00 nell’Auditorium di Santa Chiara. Il mago Antonio Casanova voce recitante

Domenica 17 ottobre alle ore 21,00 all’Auditorium di Santa Chiara di Tropea avrà luogo il concerto della Young Musician European Orchestra diretta dal maestro Ignacio Abalos Ruiz con la partecipazione, in qualità di solisti, del duo pianistico formato da Giulia Contaldo e Pietro Fresa e del mago Antonio Casanova quale voce recitante. La manifestazione, organizzata da Ama Calabria in collaborazione con l’associazione Tropea Musica, si realizza grazie al sostegno del MIC, direzione generale spettacolo dal vivo, progetto Boarding Pass, della Regione Calabria nell’ambito del 44° MusicAMA Calabria.



La Young Musicians European Orchestra, attiva dal 2008, si è rapidamente affermata per la duttilità dell’organico che varia dai 20 ai 100 elementi, a seconda del repertorio eseguito e per la qualità delle sue esecuzioni grazie alla sapiente guida del maestro Paolo Olmi, come dei più interessanti complessi sinfonici privati. Collabora frequentemente con importanti solisti di livello internazionale come Uto Ughi, Massimo Mercelli e Ramin Bahrami e svolte una significativa attività concertistica all’estero con frequenti tournée in Cina.

In questa occasione è diretta dal maestro Ignacio Abalos Ruiz che dopo aver vinto numerosi concorsi ha tenuto concerti in tutta Europa riscuotendo unanimi consensi di pubblico e di critica. Di assoluto livello la qualità dei solisti: i due pianisti Giulia Contaldo e Pietro Fresa vincitori di numerosi concorsi pianistici e interpreti presenti nelle principali stagioni di tutta Europa e il mago Casanova noto al grande pubblico anche per la partecipazione al programma Striscia la Notizia. Il programma di sicuro interesse prevede l’interpretazione del Le Carnaval des Animaux Grande fantaisie zoologique di Camille Saint-Saens e Pierino e il lupo, op. 67 Favola sinfonica per bambini per voce narrante e orchestra di Sergej Prokofiev.

