Organizzato dall'associazione Vibers, l'evento vedrà protagonisti sport e musica. Oltre ai tanti artisti locali, ci saranno anche ospiti di caratura nazionale come i cantautori Cimini, Alessio Bondì e Comete

Giornate dense di sport, animazione e tanta buona musica. Il tutto all’insegna della socialità e del divertimento, sulla spiaggia di Bivona. Nella frazione costiera di Vibo Valentia, infatti, a partire da domani e fino al 7 agosto prenderà vita il Bivona Beach Festival, a cura dell’associazione Vibers. Vi saranno competizioni sportive amatoriali e intrattenimento per tutte le età che accenderanno il centro tirrenico dalla mattina alla sera. Sono previsti, infatti, tornei di beach volley, beach soccer, calcio tennis, tennistavolo, nonché animazione dedicata ai più piccoli e non solo. La spiaggia si animerà tra dj set, balli di gruppo e molto altro ancora. Per ogni giornata, a partire dalle 19:00 sarà disponibile servizio di drink & food direttamente in piazzetta Marinella per non perdersi neanche un attimo dell’evento. [Continua in basso]

Il programma

Quest’anno la programmazione serale è di livello nazionale e all’insegna della musica indie-pop. Si inizierà, domani, giovedì 4 agosto nel dinner time con i Suonati per caso, un duo formato dai giovani vibonesi Andrea Marataro e Mauro Bentivoglio, rispettivamente alla chitarra e al piano, che spazieranno tra brani originali e cover indimenticabili. Il Guest della serata sarà Eugenio Campagna, in arte Comete, artista nato a Roma nel 1991. Con il singolo “Cornflakes”, uscito durante la sua partecipazione come concorrente ad X Factor 13,Comete raggiunse la semifinale di quell’edizione ricevendo il disco d’oro con oltre 10 milioni di streaming complessivi.

Venerdì 5 agosto ad aprire la serata sarà un quiz con vari ambiti tematici che coinvolgerà le famiglie presenti, organizzato proprio dall’associazione. A seguire l’esibizione dei Tso, un duo chitarra e voce formato da Tony Fiumara e Giuseppe Martina, che parteciperanno al Bivona Beach Festival 2022 sfoggiando un repertorio di successi rock nazionali e internazionali. Successivamente sarà la band dei Senza tetto ad intrattenere il pubblico con cover italiane e grandi classici del cantautorato. Toni Fragalà, Giuseppe Ovetta (basso) e Domenico Mantegna (chitarra), che saranno affiancati dal nuovo batterista, Alessandro Albino. [Continua in basso]

Sabato 6 agosto l’ospite della serata sarà Alessio Bondì, cantautore siciliano classe ’88 e finalista al Premio Tenco. Vero autore di razza, la sua scrittura è meticcia: nasce da radici folk e si mescola con i ritmi contemporanei e il suono esotico della lingua natìa, il dialetto palermitano. Seguirà il format “Bbf Baila Latino”, Il format che ha avuto un enorme successo nelle edizioni pre-pandemia e finalmente verrà riproposto senza restrizioni e con la grinta travolgente di Ciccio Cerra, Silvia e Sonia Narciso.

Il Bivona Beach Festival 2022 chiuderà i battenti domenica 7 agosto, con lo spettacolo finale che si terrà al tramonto: l’Holi Color Party, ovvero una festa coloratissima animata dai dj che si alterneranno in consolle. A seguire l’ospite più atteso: Cimini.Dopo una impressionante serie di sold-out nella tranche club del Karaoke Tour, Cimini continuerà a far cantare il pubblico italiano per tutta l’estate. Il suo è un pop corale e di classe, che si cristallizza in classici come “La Legge di Murphy” (8 milioni di ascolti su Spotify), “Innamorato” e la nuovissima “Limone” (Sony/Garrincha).

Durante tutte le serate, ovvero dal 4 al 7 agosto, ci sarà il “Bbf Sunset Session”: i migliori dj della zona e non, fra cui il producer cosentino Adalwolf, Emilio Farfaglia, Francesco Nocera, Steve Giuliano, Touchit e Giuseppe De Rito, animeranno l’aperitivo più cool della costa in attesa delle performance serali. Come detto all’inizio, gli ospiti potranno rimanere in piazzetta Marinella per tutto il giorno, cenare al festival grazie al servizio Drink e food e godersi tutte le serate, che sono ad ingresso gratuito.



È possibile prendere visione del programma completo di tutte le manifestazioni sportive sui canali social dell’associazione Vibers.