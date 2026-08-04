Musica, poesia e centinaia di candele hanno illuminato le rovine del complesso domenicano per un evento indimenticabile. La direttrice Preta: «Il patrimonio culturale è uno spazio vivo». Prossimo appuntamento venerdì 8 agosto con "Medea"

Una serata che resterà a lungo nel cuore dei presenti. Il Parco Archeologico del Polo Museale di Soriano Calabro si è trasformato in uno scenario da favola dove la luce di centinaia di candele, le note della grande musica e l'intensità della poesia si sono fuse per offrire al pubblico un’esperienza immersiva e sospesa nel tempo.

L'evento "Candle Harmony", promosso dal Polo Museale di Soriano Calabro in collaborazione con la Philharmonia Leonardo Vinci, ha saputo valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della Calabria. Sotto la direzione del Maestro Gianfranco Russo, con la partecipazione straordinaria del Maestro Francesco Fortunato (compositore e direttore) e l'incantevole voce del soprano Giuliana Pelaggi, l'orchestra ha strappato scroscianti applausi alla folla. Ad arricchire la narrazione emozionale della serata sono state le intense letture poetiche di Michele Petullà, il tutto incorniciato dal fascino monumentale delle rovine del complesso domenicano.

La soddisfazione della direttrice Preta

Enorme la soddisfazione della direttrice del Polo Museale, Mariangela Preta, che ha sottolineato il valore dell'iniziativa: «Il successo di Candle Harmony dimostra quanto il nostro patrimonio culturale possa diventare uno spazio vivo, capace di emozionare e coinvolgere attraverso linguaggi artistici diversi. Vedere il Parco Archeologico gremito di persone rappresenta la conferma che la valorizzazione del patrimonio passa anche attraverso eventi di alta qualità culturale. Ringrazio la Philharmonia Leonardo Vinci, gli artisti, tutto lo staff del Polo Museale e il pubblico che ha condiviso con noi una serata indimenticabile. Continueremo a investire in iniziative che rendano i nostri luoghi della cultura sempre più aperti, partecipati e protagonisti della vita del territorio».

La ricca programmazione del Polo Museale non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è già fissato per venerdì 8 agosto con lo spettacolo "Medea", grande evento inserito nel cartellone regionale "I Bronzi di Riace – La Calabria del Mito", promosso dalla Regione Calabria e realizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.