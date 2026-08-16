Ci sono tradizioni che meritano di essere custodite e alimentate, appuntamenti identitari capaci di segnare la storia e l'identità di un territorio. Tra questi occupa un posto di rilievo Vazzano che, anche quest'anno, si prepara a rinnovare uno degli eventi estivi più attesi del circondario: la Sagra dei "pipi e patati" e degli Antichi Sapori.

L’evento

L'evento, giunto alla sua XXI edizione, si terrà il prossimo 17 agosto e rappresenta un punto fermo nella programmazione estiva del borgo. La macchina organizzativa è già a pieno regime, mossa interamente dall'impegno e dalla passione della Pro Loco locale, al lavoro per definire gli ultimi dettagli.

La manifestazione offrirà a residenti e turisti una serata all'insegna del buon cibo tradizionale, della musica dal vivo e del convivio, confermandosi un momento chiave per la valorizzazione delle eccellenze culinarie e della cultura locale.