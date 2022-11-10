Alla realizzazione dell'evento, che si svolgerà lungo Corso Vittorio Emanuele III, hanno contribuito la Proloco e l'associazione La Goccia di Vibo Valentia

Un nuovo appuntamento con la socialità, lo svago e la degustazione è in programma per domani a Vibo Valentia. E’ quanto fa sapere l’amministrazione comunale e, nello specifico l’assessorato alle Attività produttive guidato da Carmen Corrado che – con il “fondamentale apporto organizzativo” della Proloco, presieduta da Giusi Fanelli e con la collaborazione dell’azienda agricola sociale Junceum dell’associazione La Goccia, di Michele Napolitano – ha promosso l’iniziativa “San Martino… non solo vino!”.

“Dalle ore 18 alle 21 su corso Vittorio Emanuele III, sarà quindi possibile brindare con un aperitivo davvero speciale. Grazie alla partecipazione di cinque cantine del Vibonese, affiancate dall’Associazione italiana sommelier della Calabria che accompagnerà la degustazione; si potrà brindare con la tradizione del vino, degustando snack a base di frutta secca e stuzzicheria varia e deliziando il palato con il “cuoppo” preparato con prodotti rigorosamente a chilometro zero dai volontari della Junceum, che serviranno anche le classiche polpettine”. Immancabile, rende noto l’amministrazione “la castagnata grazie alla partecipazione della Dog Days di Saverio Ferrise. Non mancherà, inoltre, la musica live grazie alla grande partecipazione dei percussionisti del Conservatorio “Torrefranca” e della

band vibonese dei “Senza Tetto”. E ancora, saranno presenti “Le cantine delle aziende Benvenuto, Artese, Dastoli, Masicei e Casa Comerci e per la degustazione sarà possibile acquistare direttamente in loco il ticket. A loro e agli altri partecipanti va il ringraziamento dell’assessore Corrado, “ per avere accettato l’invito e per rendere diversa una serata nella nostra Vibo Valentia. Un’opportunità anche per i commercianti del corso e i ristoratori, che dato l’orario scelto potranno anche beneficiare dell’afflusso di persone che vorranno partecipare. Un ringraziamento – conclude la Corrado – va infine alla Proloco di Vibo che dimostra ancora una volta il suo amore per la città affiancando e sostenendo l’azione

dell’assessorato”.

