Si terrà questo pomeriggio, sabato 7 gennaio, alle ore 17.30, nella suggestiva cornice dello storico Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia la prima presentazione del volume “I colori del Covid”, Libritalianet edizioni. L’iniziativa è a cura dei partner della Filitalia international. All’evento interverranno Pasquale Nesticò (fondatore Filitalia international), Vittoria Pasceri (tesoriere Filitalia) e Simona Toma (direttore editoriale Libritalia). L’incontro sarà moderato da Nicola Pirone (presidente Chapter Vibo Valentia). A rivolgere i saluti istituzionali della città di Vibo Valentia sarà l’assessore comunale alla Cultura Antonella Tripodi. «Anche i bambini, forse più degli adulti – si legge nella locandina di invito all’iniziativa di questo pomeriggio – visualizzano il Covid e lo rappresentano con questa immagine, probabilmente perché per oltre due anni i media, i social e qualsiasi strumento di informazione l’hanno ampiamente diffusa, non solo in maniera scientifica, ma anche sottoforma di cartoni animati, divertente, proprio per i più piccoli, per provare ad alleggerire un po’ la loro pressione psicologica».