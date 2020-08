Elezioni a Ricadi: sfida a due fra Mobrici e Tripodi

Ecco tutti i candidati al consiglio comunale. Scendono in "campo" anche l’ex sindaco Domenico Laria e gli uscenti Mario Rizzo e Albino Mollo

E’ sfida a due a Ricadi dopo la caduta dell’amministrazione guidata dal sindaco Giulia Russo (conseguenti ad una crisi nella maggioranza seguita dalle dimissioni di alcuni consiglieri) che era stata eletta nella amministrative del 2016.

Per la lista “Uniti per Ricadi” è candidato a sindaco Pasquale Mobrici, 45 anni, mentre per la lista “Ricadi Europea” è candidato alla carica di primo cittadino Nicola Tripodi, 68 anni, già in passato consigliere comunale. [Continua]

Questi i candidati a consigliere comunale per la lista “Uniti per Ricadi” (Pasquale Mobrici a sindaco): Mario Rizzo (cl. ’72, consigliere comunale uscente); Francesco Rizzo (cl. 61); Simone Rossi (cl. ’89); Antonio Schiariti (cl. ’52); Agostino Pantano (cl. ’81); Egidio Tomasello (cl. ’49); Teresa Rizzo (cl. ’94); Domenico Laria (cl. ’44, ex sindaco di Ricadi dal 28 maggio 2006 al 30 agosto 2010); Antonella De Carlo (cl. ’74); Antonio Pontoriero (cl. 49); Giusi Schiariti (cl. ’76); Ines De Agazio (cl. ’58).

Per la lista “Ricadi Europea” (Nicola Tripodi a sindaco)alla carica di consiglieri comunali sono candidati: Francesca Di Costa (cl. ’63); Domenico Locane (cl. ’69); Francesca Loiacono (cl. ’93); Luana Mazzitelli (cl. ’81); Albino Mollo (cl. ’61, consigliere comunale uscente); Rossella Parisi (cl. ’64); Serena Scalamandrè (cl. ’93); Andrea Soriano (cl. ’90); Domenico Tomaselli (cl. ’89); Daniele Piraino (cl. ’85); Letterio Santo Bagalà (cl. ’60); Nicola Lasorba (cl. ’69).

Ricadi è fra i Comuni del Vibonese che nel 2014 hanno visto il commissariamento degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose.