Coronavirus, un caso di contagio a Filogaso

A Vallelonga sono invece negativi i tamponi sulle persone venute in contatto con una donna rientrata dall’estero ed attualmente in isolamento domciliare

A Vallelonga sono invece negativi i tamponi sulle persone venute in contatto con una donna rientrata dall’estero ed attualmente in isolamento domciliare

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Nuovo caso di coronavirus nel Vibonese. Precisamente a Filogaso ed a darne notizia è il sindaco Massimo Trimmeliti. La persona risultata positiva cl Covid-19 si è sottoposta a tampone rientrando da altra regione, mettendosi subito in isolamento domiciliare e non venendo così in contatto con nessun cittadino del paese. La situazione è monitorata dall’Asp di Vibo Valentia. Negativi, invece, i tamponi effettuati su alcune persone venute in contatto con una donna di nazionalità straniera rientrata dal Paese di origine a Vallelonga ed attualmente in isolamento domiciliare. Con l’ultimo caso di Filogaso sono 138 i contagi totali nel Vibonese dall’inizio della pandemia. Quelli non ancora guariti sono 22.