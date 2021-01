Sanità Positivo al Covid in giro per Vibo, 32enne denunciato Il giovane, fermato dalla polizia in via Matteotti, ha violato la quarantena asserendo di essere uscito per comprare medicine Di Redazione -

Il giovane, fermato dalla polizia in via Matteotti, ha violato la quarantena asserendo di essere uscito per comprare medicine

Informazione pubblicitaria