Regionali, Italia Viva lancia da Vibo Ernesto Magorno alla presidenza

E’ Ernesto Magorno, sindaco di Diamante e senatore, il nome che Italia Viva mette in campo per le prossime regionali quale candidato alla presidenza della giunta. L’annuncio è di Ettore Rosato, presidente del partito dei renziani, che stamattina è stato a Vibo Valentia per un incontro con diversi amministratori. L’ex ministro non è entrato nelle polemiche che stanno accompagnando la definizione del centrosinistra calabrese in vista del voto, ma rispondendo ai cronisti è stato lo stesso Magorno a dirsi “certo che gli altri partiti sapranno cogliere la portata di una candidatura che nasce dal territorio e non vuole rifarsi a modelli importati”. Riferimento critico pressochè esplicito sia alle primarie invocate da settori dei Cinque Stelle, sia alla discesa in campo del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. All’incontro di Vibo Valentia, organizzato dal sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello, ha partecipato anche la senatrice Silvia Vono, che ha spiegato come “si arriva alla scelta di Magorno,che non vuole essere di rottura ma il suggello di una proficua convergenza in un partito che sta crescendo molto sul territorio”.