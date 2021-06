Zambrone, partiti gli Stati generali della Lega: video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

È iniziata ieri in un villaggio turistico di Zambrone la tre giorni della Lega, denominata “Stati Generali è il momento della determinazione”, che verrà conclusa domenica da Matteo Salvini. Sessioni di lavoro per «informarsi e formarsi», così le ha definite il commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno, aprendo i lavori con un dibattito a cui ha partecipato anche Andrea Crippa vice segretario nazionale del Carroccio. «Dopo la crescita che abbiamo registrato sul territorio – ha detto Saccomanno – abbiamo pensato ad un confronto che serva anche per dettare la linea politica». [Continua in basso]

C’è entusiasmo, quindi, e il consigliere regionale Pietro Molinaro conferma: «Tra il gruppo consiliare e la giunta c’è stata dialettica salutare, mai momenti di tensione». Nella tre giorni attesi anche i sottosegretari Molteni e Puccianelli, il viceministro Morelli, ma la relazione più attesa – circa la compattezza di una coalizione in cui la base leghista è pronta a rivendicare la leadership anche per le elezioni – è quella di Matteo Salvini.

Il capitano non era tra gli ospiti programmati, ma ha garantito – partecipando alla trasmissione di Lilli Gruber – che sarà a Zambrone, confermando come la tre giorni calabrese sia anche una nuova prova muscolare interna alla coalizione.