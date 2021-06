A Fabrizia nominata la nuova giunta: Cirillo vicesindaco e Pasqualino assessore

Nominata la nuova giunta comunale a Fabrizia. Dopo le dimissioni da vicesindaco di Vincenzo Costa – che ha mantenuto l’incarico per dodici mesi -, il sindaco Francesco Fazio ha proceduto ad attribuire la carica di vicesindaco all’assessore Francesco Cirillo. Nominato assessore, poi, il consigliere comunale Leonardo Andrea Pasqualino.

«Voglio ringraziare l’uscente vicesindaco Vincenzo Costa, per aver espletato la sua carica in modo esaudiente e leale e per aver collaborato sempre costantemente e quotidianamente per il bene della comunità fabriziese», ha dichiarato il primo cittadino, che ha anche aggiunto: «La nuova giunta che è stata formata mi accompagnerà fino alle elezioni comunali. Auguro al nuovo vicesindaco Francesco Cirillo e al nuovo assessore Andrea Pasqualino un buon lavoro, una fattiva collaborazione per portare a termine tutto l’operato che è stato fatto in questi quattro anni di amministrazione. Ringrazio vivamente tutti i consiglieri comunali, per la collaborazione e il lavoro che quotidianamente stanno svolgendo per la comunità».