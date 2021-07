Richiesta di processo per Tucci (M5S), l’affondo di De Magistris

«L’onorevole Tucci, insieme al commissario del Pd Graziano, sono i due principali coordinatori del tavolo che ha portato alla candidatura Pd/5S: la questione morale per loro non esiste. Esistono gli interessi di famiglia o di partito”. E’ quanto afferma il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Luigi De Magistris, commentando la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per frode fiscale avanzata dalla Procura di Vibo Valentia nei confronti del deputato del M5S, Riccardo Tucci.

