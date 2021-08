Presidente Provincia Vibo indagato, la vicinanza da parte di 5 consiglieri

«In riferimento alle ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, facendo seguito alla riunione tenutasi la scorsa settimana e ad un’approfondita analisi politico istituzionale della situazione», i consiglieri Daniele Antonello Vasinton, Domenico Anello, Antonella Grillo, Francesco Antonio Artusa e Giuseppe Dato, hano sottoscritto un documento per «esprimergli vicinanza. Di Salvatore – si legge nella missiva – in questa consiliatura, abbiamo apprezzato la dedizione e l’impegno condiviso nel risanare un Ente in stato di default finanziario che da anni non riusciva ad approvare il proprio bilancio. Siamo fiduciosi – proseguono i consiglieri provinciali – che dimostrerà la propria estraneità a quanto contestatogli nell‘inchiesta “Dedalo”. Certi – concludono – che se così non dovesse essere, conoscendo l’uomo prima ancora che il presidente, sarà lui stesso a prendere nei tempi opportuni, la giusta decisione nel rispetto del Consiglio, dell’istituzione Provincia e dei cittadini del Vibonese».