Francica, il sindaco Manfrida: «Ottenuti fondi per oltre 5 milioni di euro»

Il sindaco Giovanni Manfrida

All’indomani della presentazione delle liste che il prossimo 3 e 4 ottobre si contenderanno lo scranno di sindaco di Francica, a Il Vibonese a stilare un bilancio dei suoi 5 anni di azione amministrativa è l’attuale primo cittadino Giovanni Manfrida. Il medico radiologo, prestato alla politica, dopo il quinquennio di esperienza alla guida del Comune ha deciso di non ripresentare la sua candidatura a sindaco «per la difficoltà a conciliare gli impegni amministrativi con quelli lavorativi». Questo, però, non lo esime dal rivolgersi ai suoi concittadini, «ringraziandoli per la fiducia accordatagli», e dal tracciare un resoconto dell’attività svolta in questi anni di Amministrazione. Ringraziamenti il sindaco uscente rivolge anche alla minoranza, a tutti i componenti della lista “Uniti per Francica” e a tutti i dipendenti comunali «per il loro fattivo contributo». A seguire, la messa a conoscenza «dei risultati e del lavoro svolto in questi anni». Partendo dai finanziamenti ottenuti, per la precisione dagli oltre 5 milioni di euro destinati alle opere pubbliche che «si spera adesso possano permettere di affrontare ed anche risolvere alcuni degli annosi problemi che affliggono la nostra comunità. [Continua in basso]

Abbiamo così creato i presupposti necessari per la crescita del nostro paese – sottolinea Manfrida – ottenendo ad esempio 3.270.000 euro per la costruzione del depuratore consortile San Costantino-Francica, in modo tale da non far scaricare la fogna a cielo aperto, ma anche 400 mila euro per rendere più funzionale la rete fognaria comunale e oltre 200 mila euro per il potenziamento del sistema idrico. Altri due finanziamenti di 850 mila euro e di 150 mila euro li abbiamo ottenuti per la messa in sicurezza delle aree del centro abitato del nostro paese, facendo sì che si possa procedere al miglioramento della viabilità. A questi – prosegue – si aggiungono i 374 mila euro per la messa in sicurezza dell’edificio ospitante la scuola media, e gli oltre 20 mila euro ottenuto per l’acquisto di tutto il necessario per l’allestimento di un parco giochi per i nostri bambini». Elencati i fondi che la sua amministrazione è riuscita nel corso dei 5 anni a far recapitare alle casse comunali, il sindaco Manfrida entra nel dettaglio degli interventi già portati a compimento. Ad esempio, «il rifacimento di tutto l’impianto elettrico comunale, con luci a led, e la predisposizione di postazioni di videosorveglianza.

Inoltre – spiega – siamo riusciti ad avere uno sportello Postamat e, per quanto riguarda il settore dell’istruzione, abbiamo provveduto ad acquistare un nuovo scuolabus e ad adeguare dal punto di vista sismico l’edificio della scuola elementare. Nel contempo qualche erbaccia l’abbiamo anche estirpata – conclude con un filo d’ironia – cercando di non pesare molto sulle casse comunali, e qualche sacco della spazzatura (troppi a dire il vero) lo abbiamo addirittura “rincorso” e poi raccolto. In più, anche a costo di conclamata impopolarità, in questo periodo pandemico che ci siamo ritrovati costretti a vivere, abbiamo cercato in tutti i modi di preservare la salute pubblica». Alle prossime amministrative, a contendersi lo scranno più alto del Comune di Francica saranno l’ex assessore Michele Mesiano e Giuseppe Fogliaro. La sensazione è che, qualunque sia il verdetto finale che scaturirà dalle urne, la prossima consiliatura proseguirà nel solco di quella Mandrida.