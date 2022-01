Vibo Valentia, al via domani il primo congresso provinciale di Azione

A due anni dalla sua nascita Azione, partito fondato da Carlo Calenda, terrà domani a Vibo Valentia il primo congresso provinciale. «Continua così il percorso di radicamento di Azione – è scritto in un comunicato – che consentirà anche in territorio vibonese di avere un partito strutturato e pronto ad interpretare la sfida dell’innovazione e dello sviluppo che il nostro territorio richiede. I militanti della provincia di Vibo Valentia di Azione celebreranno un congresso unitario, che vedrà l’elezione di Paolo Cugliari come segretario provinciale con una mozione unitaria condivisa dalla base e la contestuale elezione dei componenti del direttivo provinciale. Il congresso si terrà online, sulla piattaforma Zoom – riporta sempre la nota – a partire dalle ore 16, in una riunione plenaria con tutte le altre province calabresi. Sarà possibile seguire in diretta i lavori tramite i canali social del partito di Vibo in Azione e di Calabria in Azione».