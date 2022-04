Messa in sicurezza della strada fra San Calogero e Rombiolo, la Provincia avvia l’iter

La Provincia di Vibo Valentia nell’ambito della programmazione inerente alla messa in sicurezza di tutte le arterie provinciali ha avviato, nei giorni scorsi, l’iter tecnico e amministrativo per la sistemazione della strada provinciale 33 nel tratto che collega San Calogero con Rombiolo. Nello specifico gli uffici preposti stanno provvedendo a redigere tutti gli atti previsti ai fini dell’adeguamento del progetto definitivo ed esecutivo e ad attivare, quindi, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché le procedure attinenti alla direzione dei lavori e alla contabilità. La messa in sicurezza della provinciale 33, (per la quale sono stati stanziati circa 300mila euro) prevede anche apposite indagini geognostiche e geofisiche. [Continua in basso]

Diversi, in questi mesi, sono state le interlocuzioni di carattere istituzionale che il presidente Solano ha avuto con gli amministratori del luogo. Confronti ai quali hanno fatto seguito sopralluoghi sul posto. L’ultimo dei quali è stato effettuato nei pressi di San Calogero, assieme al consigliere provinciale Alessandro Lacquaniti. Sopralluogo al quale è seguito, poi, un incontro al Comune di San Calogero con il sindaco Giuseppe Maruca, il presidente del Consiglio, Paolo Paglianiti, l’assessore Domenico Zinnà e il consigliere comunale, Vincenzo Zinnà.

«In qualità di sindaco – ha affermato a margine dell’incontro, Giuseppe Maruca – mi preme ringraziare il presidente Solano e il consiglio provinciale per gli interventi di messa in sicurezza in programma su alcuni tratti della provinciale 33 che collega San Calogero con Rombiolo. Lavori che, una volta ultimati, permetteranno ai cittadini di avere, dopo tanti anni, una viabilità dignitosa». Sulla stessa lunghezza d’onda del primo cittadino le dichiarazioni del presidente del consiglio comunale, Paolo Paglianiti. «Constato con viva soddisfazione che il presidente Solano non è rimasto insensibile alle istanze della comunità sancalogerese e pur con le difficoltà economiche che l’Ente Provincia sta attraversando è riuscito a reperire le risorse per l’avvio del rifacimento di una strada che non è oggetto di un’adeguata manutenzione da circa 20 anni».



Visibilmente soddisfatto «per le risposte concrete che, pian piano, si stanno dando al territorio per quanto concerne il graduale miglioramento della viabilità stradale» si è detto il neo consigliere provinciale Alessandro Lacquaniti. «Il tratto di strada sul quale la Provincia andrà ad intervenire è un’arteria importante che si interseca, a nord, con la provinciale che da Mesiano porta a Tropea e si proietta, a sud, fino alla strada statale che conduce a Rosarno. In qualità di consigliere provinciale ringrazio, quindi, per essersi prontamente prodigato al riguardo, con fare concreto, il presidente Solano».