Pizzo, Pititto inaugura la sede elettorale: «Si pratichi la cultura del Noi». E Forza Italia si mobilita pure da Vibo…

L’aspirante primo cittadino Sergio Pititto

Si entra nel vivo della campagna elettorale a Pizzo. I tre candidati a sindaco (Francesco Muzzopappa, Emilio De Pasquale e Sergio Pititto), assieme alle rispettive liste, hanno già inaugurato le loro sedi elettorali. L’ultimo, in ordine di tempo è stato Sergio Pititto, che sabato ha ufficialmente iniziato il suo percorso per la carica di sindaco inaugurando la sede elettorale.



Ad attenderlo, non solo pizzitani (e dunque possibili elettori), ma anche “forestieri” (vibonesi, soprattutto) che hanno voluto mostrarsi accanto a Pititto. Soprattutto esponenti di Forza Italia desiderosi di supportare la lista dell’aspirate sindaco denominata “Adesso Pizzo”. In prima fila il coordinatore regionale di Forza Italia, ovvero il senatore vibonese Giuseppe Mangialavori che, come ribadito pure da Sergio Pititto, ha sposato il progetto dell’aspirante sindaco sin dall’inizio. Quindi non è voluto mancare il consigliere regionale di Forza Italia, Michele Comito, presidente della III Commissione consiliare Sanità della Regione Calabria, l’assessore regionale agli Attrattori culturali Rosario Varì (anche lui di Vibo Valentia), il vicesindaco di Tropea Roberto Scalfari, l’esponente di Fi Antonino Daffinà (vicinissimo a Roberto Occhiuto), il consigliere comunale forzista di Vibo Valentia Raffaele Iorfida (dal dicembre scorso nominato autista dell’assessore Varì), l’ex assessore comunale di Vibo Francesco Pascale (nipote del sindaco Maria Limardo e dal dicembre scorso responsabile amministrativo della Struttura dell’assessore Varì). [Continua in basso]

«Sono immensamente felice di vedere tutta questa gente qui oggi. Mi fa capire che tante persone credono in me, e soprattutto nella mia squadra, composta da gente perbene e di spessore». Esordisce così l’aspirante primo cittadino Sergio Pititto. «Spesso dico che i sogni si possono realizzare. Questa sera abbiamo già raggiunto un obiettivo: abitare i cuori delle tante persone presenti. “Esserci per cambiare”, il mio slogan da sempre, è quello che state facendo voi oggi qui. Io e la mia squadra crediamo che bisogna aggregare, ritornare a riprenderci le identità, abitare le periferie esistenziali, arrivare a riconoscere i disagi e i bisogni, così da trasformarli in opportunità. Lo dico dal primo momento: bisogna praticare la cultura del “noi”. Non c’è un sindaco, il Comune appartiene alla popolazione. I giovani presenti oggi hanno a cuore il futuro della città. Ci siamo depauperati del capitale umano. Ecco, oggi vi dico: recuperiamolo».

Sulla sua squadra, Pititto ha spiegato: «Si impegna già nelle associazioni e nel mondo del lavoro. Nessuno mi ha dovuto convincere per candidarmi, sono bastate le tante donne i tanti uomini che ci hanno detto “mettiamoci assieme”. E poi, parliamoci chiaro, io so dov’è e com’è Germaneto, i dipartimenti, i ministeri».

Qualche accenno anche al programma elettorale, il quale secondo Sergio Pititto «spesso viene inflazionato. Io dico che bisogna recuperare l’identità ed è su questo principio che abbiamo lavorato per la stesura del programma, e non solo noi candidati, ma anche persone non in lista. Dobbiamo creare un turismo che duri tutti i giorni, puntando su mare, religione e cultura. Io metto cuore e anima in tutto quello che faccio». Non sono mancati anche riferimenti a innovazioni che l’aspirante primo cittadino ha in mente in caso di vittoria: «La gente ha necessità di essere ascoltata, così come i giovani: abbiamo già pensato ad un assessorato alle politiche giovanili e ad un “ufficio dei ragazzi”. Il popolo deve riappropriarsi della casa comunale». [Continua in basso]