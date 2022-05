Nicotera, il sindaco spinge per la fusione con Limbadi e Joppolo: avviato il confronto

Si fa strada l’idea di giungere a una fusione dei Comuni di Nicotera, Limbadi e Joppolo. Un tema non nuovo, che già in passato ha tenuto banco e che oggi viene rilanciato dal sindaco nicoterese Giuseppe Marasco, determinato a muovere primi concreti passi proprio in quella direzione. Lo stesso nei giorni scorsi ha avviato un’interlocuzione con il collega di Limbadi, Pantaleone Mercuri, ed annuncia che presto lo farà anche con il primo cittadino di Joppolo, Giuseppe Dato. [Continua in basso]

Il sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco

Diversi gli argomenti portati a favore della fusione: dalla crisi demografica alle casse comunali sempre più vuote, dai possibili risparmi mettendo in comune i servizi alla maggiore salvaguardia dei presidi pubblici. Elementi che – sostengono dall’amministrazione comunale di Nicotera – sono più che sufficienti a superare gli antichi municipalismi. L’iter non è certo semplice, né breve. Un’eventuale fusione dovrà essere vagliata dai Consigli comunali, dalla Regione e anche dalla volontà della stessa popolazione chiamata ad esprimersi tramite referendum. Un percorso lungo, che non sembra spaventare Marasco, che già in passato ipotizzato una fusione tra i tre territori: «I benefici di questa operazione supererebbero di gran lunga i costi. Si verrebbe innanzitutto a costituire il secondo Comune della provincia per popolazione (poco meno di undicimila anime). I tre centri sono poi legati da comuni radici storiche e culturali, che oggi si sono ulteriormente rafforzate grazie anche ai tanti matrimoni avvenuti in questi anni. I servizi sarebbero messi in comune e questo farebbe risparmiare non poco alle esangui casse dei tre enti».

Joppolo

Ma non solo. «Limbadi e Joppolo – prosegue il primo cittadino di Nicotera – beneficerebbero del fatto di unirsi ad un centro turistico come quello di Nicotera, uno dei tre punti nodali turistici dell’intera Costa degli Dei e Nicotera beneficerebbe, a sua volta, di unirsi ad comune come quello di Joppolo che prolungherebbe il suo profilo costiero, suscettibile di un suo utilizzo in chiave turistica, e di fondersi altresì con un centro come quello di Limbadi dove vi sono presenti tante attività d’eccellenza, nel settore agricolo così come in quelli commerciale e industriale. Vi è poi un’altra ricaduta benefica prevista dalla legge Delrio e cioè che i tre enti, beneficerebbero di importanti trasferimenti statali. Nei comuni infatti interessati da processi di fusione solo nel 2018/19, si è avuto un incremento dei contributi erariali da 47,5 a 78,7 milioni di euro. Soldi – sottolinea – che potrebbero sensibilmente migliorare la qualità del territorio, dei servizi e della vita stessa degli abitanti dei centri interessati». [Continua in basso]