Comunali a Stefanaconi: l’ex sindaco Costa si schiera con il candidato a consigliere Arcella

Si schiera anche l’ex sindaco di Vibo Elio Costa a sostegno della candidatura a consigliere comunale di Stefanaconi del professore Raffaele Arcella, già vicesindaco di Vibo Valentia proprio nella prima giunta guidata dall’ex magistrato. Lo fa con una lettera aperta che pubblichiamo:



Caro Professore,

ho appreso con vero piacere che ha deciso di partecipare alla competizione per le elezioni amministrative del Comune di Stefanaconi.

Non so, nè mi interessa molto quale lista abbia scelto.

Sò, però con certezza, del suo amore per il territorio che sicuramente l’ha indotta a porre, a disposizione dei cittadini, il consueto impegno e la voglia di riscattare, uno dei paesi più vicini a Vibo, dal condizionamento che sta vivendo.

Io che l’ho conosciuta quando, nel lontano 2002, ha rivestito l’incarico di mio ViceSindaco e di Assessore a diversi delicati settori, come l’Ambiente e la Manutenzione,sono profondamente convinto che quei sacrifici che la conducevano ad un inarrestabile dinamismo, continueranno ad animare la sua dedizione.

Ricordo, quando ogni mattina, lei andava per le strade di Vibo, per verificare le cose che non funzionavano e per porvi rimedio.

Peraltro ricordo anche che ha svolto sempre le sue attività rispettando tutte le regole ed aderendo sempre con entusiasmo a principi di legalità.

Le auguro buon lavoro.

Elio Costa

già Sindaco di Vibo Valentia e Procuratore della Repubblica



Ricordiamo che Raffaele Arcella è candidato nella lista “Idee e Legalità” che sostiene a sindaco Carmelo Disì ed è contrapposta a quella del ricandidato sindaco uscente Salvatore Solano.

