Acque pubbliche Calabria, Rinascita per Zambrone e quel“no” all’adesione alla neo azienda consortile

Alla convocazione dello scorso consiglio comunale, in cui vi era all'ordine del giorno il punto sull'affidamento del servizio idrico integrato all'azienda speciale consortile "Acque Pubbliche della Calabria", il capogruppo di opposizione di Rinascita per Zambrone, Mariella Epifanio, intervenne esponendo le proprie perplessità e quelle dei consiglieri di minoranza Amelia Conca e Fabio Cotroneo, per l'adesione alla nuova azienda consortile.

Mariella Epifanio, Fabio Cotroneo e Amelia Conca

«Da fonti vicine al presidente Occhiuto – è detto in una nota – ci perveniva la notizia di un possibile e rapido accordo tra Regione Calabria e Sorical, per l’acquisizione delle quote private in mano ad una fondo governativo tedesco. Secondo le analisi fatte per tempo, gli incontri e i consulti con tecnici regionali, capimmo che l’idea della multiutility di Occhiuto, seppur impegnativa, avrebbe potuto vedere la luce e tenere in vita la Sorical con la sua complessa ma comunque avviata attività.

Non ritenevamo quindi utile in questa fase, approvare l’adesione ad una scatola vuota, come in molti articoli è stata definita “Acque pubbliche della Calabria”, senza una struttura organizzativa reale, priva di un piano industriale che era ed è prerogativa per l’accesso a bandi nazionali. Come avrebbe potuto il Ministero, affidare fior di finanziamenti ad una società appena nata, senza capitale sociale da investire nella fase di avviamento e senza personale proprio? L’azienda speciale consortile aveva come unica presenza certa, solo il suo direttore».