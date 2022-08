Zambrone: la Nuova Azitur si dissocia dal gruppo di opposizione

Il presidente della Nuova Azitur, Rossella Iannello è intervenuta in merito all’articolo datato 13 agosto, dal titolo “Rinascita per Zambrone e associazione Nuova Azitur: «Territorio abbandonato»”. Il pensiero è affidato ad una nota stampa nella quale specifica: «Con riferimento all’articolo pubblicato in data 13/08/2022 sul quotidiano online “Il Vibonese” di cui siamo assidui lettori e sostenitori, a firma congiunta, del gruppo di opposizione “Rinascita per Zambrone” e dell’Associazione Nuova Azitur” con il quale si denunciava lo stato di abbandono e degrado in cui versa il territorio del comune di Zambrone ed in particolare l’area della marina, la sottoscritta Rossella Iannello, nella qualità di presidente dell’associazione di imprenditori “Nuova Azitur”, costituita in Zambrone, senza entrare nel merito delle argomentazioni trattate, comunica di non avere mai né autorizzato né firmato l’articolo sopra citato».