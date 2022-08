Provincia di Vibo: convergenze sulla presidenza mentre preoccupa l’interessamento del Viminale

Le forze politiche di centrodestra punterebbero sull’attuale sindaco di Acquaro per la successione a Solano, mentre fuori dai giochi sarebbe il nome del primo cittadino di Capistrano dopo la risposta fornita al senatore Morra. In alto mare il centrosinistra dopo la sentenza di prescrizione per uno dei possibili candidati. Ecco tutti gli scenari

Il manifesto di sostegno a Solano da parte di Forza Italia nell’ottobre 2018

Manovre dietro le quinte a Vibo Valentia anche per la conquista della presidenza della Provincia. Con la data per l’elezione del nuovo presidente inizialmente fissata per il 2 ottobre prossimo, ma che potrebbe slittare a gennaio per via delle elezioni politiche, partiti e correnti sono da tempo al “lavoro” per conquistare la “poltrona” che dall’ottobre 2018 è detenuta dal sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, all’epoca sostenuto e fortemente voluto dal senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori sino alla rottura del rapporto fra i due (nonostante Mangialavori avesse assicurato che si trattava del “miglior amministratore possibile”). Archiviati i problemi giuridici legati alla cessazione del mandato da presidente della Provincia una volta scaduto il mandato di sindaco – secondo molti amministrativisti la Prefettura avrebbe dovuto dichiarare Solano decaduto con la fine del mandato da primo cittadino di Stefanaconi, per poi fare un ulteriore passaggio in Consiglio provinciale una volta rieletto sindaco – , diverse forze politiche (o meglio: diverse correnti a volte trasversali ai partiti) sono da tempo al “lavoro” sotto traccia per la conquista della guida dell’amministrazione provinciale. [Continua in basso]

La Prefettura di Vibo e nei riquadri Nicola Morra e Marco Martino sindaco di Capistrano

Inizialmente la scelta di Forza Italia – che nel febbraio scorso con i consiglieri provinciali Roberto Scalfari (vicesindaco di Tropea), Daniele Galeano (consigliere comunale a Serra), Vito Pirruccio (vicesindaco di Capistrano) e Giuseppe Leone (vicepresidente del consiglio comunale di Nicotera) ha preso le distanze da Solano – e del gruppo che a Vibo fa capo l’ex consigliere regionale Vito Pitaro sarebbe ricaduta sull’attuale sindaco di Capistrano Marco Martino. Un’idea però negli ultimi tempi è stata accantonata per due motivi: per eleggere il nuovo presidente della Provincia (si tratta di un’elezione di secondo livello, votando unicamente gli assessori ed i consiglieri comunali) Forza Italia ha necessariamente bisogno necessariamente di un accordo politico con gli uomini di “Coraggio Italia” che fanno capo al consigliere regionale Francesco De Nisi – i quali non sarebbero disposti a convergere sul nome di Marco Martino mentre ad oggi con Carmine Mangiardi, Elisa Fatelli e Alessandro Lacquaniti (tutti di “Coraggio Italia”) stanno sostenendo Solano che ha loro assegnato specifiche deleghe – , mentre su altro fronte pesa l’uscita del presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra. Proprio quest’ultimo il 29 giugno scorso ha invitato la Prefettura di Vibo Valentia ad indagare sugli amministratori di Capistrano e sul riconfermato sindaco Marco Martino per via di alcuni legami e situazioni, ad avviso del senatore, “compromettenti”.

I messaggi di Marco Martino e le date diverse

In particolare, il presidente della Commissione antimafia – oltre a rammentare il sostegno di Martino a Solano nel 2018 e la vicenda della presunta foto del voto – aveva riportato le dichiarazioni del collaboratore Emanuele Mancuso sugli amministratori di Capistrano e ricordato che l’attuale assessore Vito Pirruccio (che è anche consigliere provinciale di Forza Italia) è primo cugino di quella Nensy Chimirri che altri non è che la compagna di Emanuele Mancuso, condannata a 4 anni per intralcio alla giustizia ed attualmente sotto processo anche per narcotraffico. A pesare sul mancato sostegno ad una possibile candidatura di Marco Martino a presidente della Provincia – anche se nessuno al momento è disposto ad ammetterlo pubblicamente – sarebbe però la replica fornita dallo stesso sindaco di Capistrano alle dichiarazioni del senatore Morra. Marco Martino ha infatti sostenuto di aver inviato via WhatsApp un messaggio di auguri al padre ed alla madre di Nensy Chmirri per la nascita di un figlio (e non alla stessa Chimirri e ad Emanuele Mancuso per la nascita della loro bambina), ma il 25 giugno 2018 – data di invio del messaggio – è proprio il giorno della sola nascita della bimba di Emanuele Mancuso e Nensy Chimirri. [Continua in basso]