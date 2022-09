Nicotera, il gruppo Movi@Vento contro la maggioranza: «Calpestati i diritti dell’opposizione»

Il gruppo Movi@Vento contro l’amministrazione comunale. Tramite l’intervento di Antonio D’Agostino, la compagine ha evidenziato le carenze registrate nel documento programmatico e bilancio di previsione. [Continua in basso]

«Nell’ultimo consiglio comunale, avente all’odg l’approvazione del bilancio e del dup e tenutosi a Nicotera il 9 settembre scorso in seconda convocazione perché disertato in massa dalla stessa maggioranza nella seduta precedente, quest’ultima – si evidenzia- ha ancora una volta mostrato la sua vera faccia: quella di chi pensa di arrogarsi il diritto esclusivo di operare scelte decisive per il bene della collettività. E per fare ciò ha, ancora una volta, emarginato la minoranza, calpestando leggi e regolamenti e, con essi, i diritti dell’opposizione. Cos’altro ha significato infatti l’impedire al nostro gruppo Movi@Vento di avere a disposizione i quindici giorni previsti dalla legge per lo studio degli atti e per la presentazione degli emendamenti? Quale altra scelta avrebbero avuto a quel punto i consiglieri di minoranza se non quella della protesta, abbandonando la seduta? Eppure a leggere i documenti contabili, le proposte di modifica ci sarebbero state eccome…ma forse era proprio questo da evitare per Marasco e il suo cerchio magico, con in testa la presidente del Consiglio che si è assunta per intero la violazione di una convocazione illegittima».

Entrando nel merito: «Ancora una volta – si fa rilevare – il documento programmatico e il correlativo bilancio di previsione dimostra la mancanza di qualsiasi visione prospettica, tant’è che, per quanto riguarda i programmi su cui investire, a fronte di un importo di 4.281.520 euro derivanti da entrate tributarie, contributive e perequative, le spese per le venti missioni correlative vedono una selva di zeri, o di cifre da offerte votive per settori che per l’economia locale dovrebbero essere altamente strategici. Esempi su tutti sono le previsioni di spesa per i prossimi due anni riguardanti: il settore della “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” al quale viene assegnata la miserabile cifra di 1.350 euro; il settore “Turismo” con 21.000 euro (presumibilmente per le solite luminarie natalizie); e, ciliegina (avvelenata) sulla torta, 0 euro per il settore “Trasporti e mobilità sostenibile”. Per carità di patria vi dispensiamo dall’evidenziare il vuoto assoluto rilevato nelle altre missioni, fatte salve le caselle impinguate dai trasferimenti statali e regionali destinati ad opere pubbliche, su cui può accampare pochi meriti l’attuale maggioranza, trattandosi per lo più di provvidenze seguite all’alluvione del 2018 o di fondi distribuiti a tutti i comuni, arrivati anche in misura minore al nostro a causa della scarsa capacità progettuale dell’Area tecnica, ancorché motivata dalla notevole carenza di personale tecnico».