Sottosegretari, La Repubblica svela i clamorosi retroscena sul nome del deputato vibonese Mangialavori

Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, Giuseppe Mangialavori e Giorgia Meloni

Finisce su La Repubblica il “caso Mangialavori”. Così lo definisce il quotidiano che in un documentato articolo della collega Conchita Sannino ricostruisce i “retroscena romani” attorno al nome del deputato vibonese di Forza Italia, nonché coordinatore regionale del partito. Si tratta di vicende di cui ci siamo occupati in questi mesi e in queste settimane in solitudine, o quasi, e che vengono ora rilette in chiave “romana” da La Repubblica.



Ecco il testo integrale dell’articolo di Conchita Sannino: [Continua in basso]

Giuseppe Mangialavori

“Vediamo se possono ancora chiudere la porta in faccia alla Calabria”. Si ribella e tira calci, soprattutto nella fazione dei dissidenti di Forza Italia, il Sud marginalizzato dai ruoli di governo. Che fa gli ultimi conti e affila le unghie verso le poltrone di viceministri e sottosegretari. È battaglia in particolare per le deleghe di Sud o Pnrr. E se la Campania rivendica, attraverso il coordinatore Fulvio Martusciello, quell’insperato 11 per cento (che pesa, visto che ha rinunciato al blocco di consenso di ‘Giggino ‘a purpetta’, il senatore uscente Luigi Cesaro, oggi agli arresti domiciliari), fa la voce più grossa la terra calabra, che ha toccato nelle urne quota 15 alla Camera e 16 al Senato: esattamente il doppio portato a casa da re Silvio.



Così nel secondo tempo della faida tutta azzurra tra gli ‘scissionisti’ della senatrice Ronzulli e i seguaci governisti legati al vicepremier Tajani, il paradosso è che a occupare posti di sottogoverno arrivi proprio chi rischia di mettere in imbarazzo, per una teoria di ipotesi e sospetti mai risolti, la componente già invisa a Meloni. Un nome su tutti? Il deputato FI Giuseppe Mangialavori, coordinatore proprio in Calabria. Dove intanto il duo Occhiuto, Roberto il presidente della Regione e il fratello Mario appena eletto senatore, starebbero spingendo anche per una casella destinata a Matilde Siracusano, deputata uscente di Fi e compagna del governatore. In fondo: non c’è la “famiglia” in cima ai programmi? Ironie e sgambetti si mischiano a intrecci da Prima Repubblica.

Nicola Morra e Giuseppe Mangialavori

Senatore uscente e ora rieletto a Montecitorio, 45 anni, faccia pulita da medico, Mangialavori è l’uomo che la capogruppo del cerchio magico ha imposto come coordinatore dopo scomparsa di Iole Santelli e oggi è pronto a incassare la sua forte performance, con FI al picco del 21 proprio a Vibo. Sempre sensibile nell’esprimere solidarietà al procuratore Nicola Gratteri ad ogni minaccia ricevuta: ma proprio su Mangialavori si allungano da mesi le ombre di presunti rapporti con pentiti ed esponenti di spicco della ‘ndrangheta. Lui, con i vertici, ha sempre negato, si è mostrato “più che sereno”. Ma il suo nome compare negli atti giudiziari. Stando all’impianto del blitz Imponimento, la figlia del boss Tommaso Anello sarebbe stata assunta, nel 2018, per coincidenza è l’anno delle scorse Politiche, nel laboratorio di analisi dei Mangialavori. Un caso che già aveva spinto l’ex presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, lo scorso luglio a chiedere “spiegazioni” al suo ex membro della Bicamerale. [Continua in basso]