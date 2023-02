Vibo, incontro in Comune sulle opportunità offerte dalle Comunità energetiche

Un incontro informativo per evidenziare le grandi opportunità rappresentate dalle Comunità energetiche rinnovabili sia sotto il profilo ambientale che economico, al quale ne faranno seguito altri. È quello che si è tenuto ieri pomeriggio nell’aula consiliare del Comune di Vibo Valentia, durante il quale il sindaco Maria Limardo e gli assessori Vincenzo Bruni (Ambiente) e Carmen Corrado (Attività produttive) hanno potuto illustrare le iniziative intraprese dall’ente, che – riporta una nota – «ha già manifestato formalmente l’intenzione di abbracciare questa ulteriore occasione di crescita sostenibile che è appunto sintetizzata con l’acronimo Cer. Il Comune di Vibo ha infatti già approvato la manifestazione di interesse per l’adesione come consumatore o produttore di energia per la costituzione di una Cer sul proprio territorio. All’incontro di ieri hanno preso parte diversi consiglieri comunali espressione delle forze politiche di maggioranza e opposizione che hanno condiviso l’iniziativa in maniera bipartisan, oltre che i rappresentanti di Confindustria, Confcommercio e Cnl. [Continua in basso]

«L’amministrazione comunale – ha spiegato il primo cittadino – ha un ruolo centrale configurandosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di costituzione delle Comunità energetiche e come co-gestore, poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della Comunità energetica». Ad entrare nel dettaglio degli aspetti tecnici, l’assessore Bruni: «I risvolti positivi sono sia di carattere ambientale, poiché vengono utilizzate fonti rinnovabili per produrre energia, che di carattere socio-economico. Dalla produzione di questa energia, infatti, vi sono degli incentivi che verranno redistribuiti in favore di chi vorrà partecipare. La partecipazione alle Cer, del tutto gratuita, è aperta ai semplici cittadini che volessero mettere a disposizione uno spazio per installare un impianto, ai privati che vogliano investire per crearlo ed agli imprenditori. L’energia così prodotta in forma associata verrà reimmessa sul mercato ed i titolari dell’investimento potranno introitare per 20 anni un contributo dallo Stato».

Inoltre, è stato evidenziato come proprio sul fronte burocratico-amministrativo, è di «fondamentale importanza l’impulso dato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Rosario Varì, il quale, insieme a Fincalabra, ha creato un apposito portale che accompagna gli utenti interessati in tutti i passaggi di carattere amministrativo da seguire per arrivare a concludere gli 8 step previsti per la costituzione della Cer». Come assicurato dagli amministratori, altre iniziative analoghe di carattere informativo verranno attuate per informare la cittadinanza sulle opportunità offerte dalle Comunità energetiche rinnovabili.

