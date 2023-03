Gestione della palestra comunale a Simbario, la consigliera Bertucci: «Ripristinata la legalità»

Nei giorni scorsi, con avviso pubblico, il Comune di Simbario ha indetto una manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione in orario extrascolastico della palestra comunale (ovvero dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00). Le domande, che potranno essere avanzate da sodalizi sportivi e gruppi di associazioni, dovranno presentarsi entro il prossimo 7 marzo 2023. L’avvocato, nonché consigliere comunale, Grazia Bertucci ha quindi ricordato gli antefatti riguardanti l’impianto sito in via Dante Alighieri precisando: «Nello scorso mese di gennaio, essendo venuta a conoscenza in maniera casuale del fatto che la palestra venisse usata illegittimamente mi sono attivata in modo che venisse ripristinata la legalità. Nello specifico – sottolinea Bertucci – ho sollecitato gli uffici competenti per l’adozione di provvedimenti opportuni affinchè la struttura fosse riconsegnata all’ente e si procedesse così alla stesura di un bando idoneo per eventuali utilizzi futuri. Apprendo con soddisfazione che l’ufficio preposto ha pedissequamente recepito il mio intervento».

E ancora: «Preme altresì evidenziare che il mio intervento non è stato riconducibile alla sola funzione di consigliere comunale ma anche quale genitore, non potendo rimanere inerte e permettere che più di venti minori svolgessero attività fisica senza alcuna tutela». I dettagli in merito alla manifestazione di interesse, i moduli nonché i requisiti di partecipazione sono consultabili sulla pagina internet del Comune di Simbario.

