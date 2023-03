Autonomia differenziata, a Rombiolo una raccolta firme del Pd per una proposta alternativa

Una domenica dedicata ad incontrare i cittadini e a raccogliere le sottoscrizioni per una proposta alternativa al disegno di autonomia differenziata voluto dal Governo Meloni e sostenuto dal centrodestra. Il Partito democratico di Rombiolo ha organizzato due punti di incontro con la cittadinanza: a Rombiolo in Piazza Alcide De Gasperi e a Pernocari presso la sede in via Silvio Pellico. Il circolo locale dei dem: «È inaccettabile continuare ad assistere a politiche che vogliono penalizzare le regioni più svantaggiate. Nel corso degli ultimi anni sono stati sottratte decine di miliardi di euro al sud. L’obiettivo è quello di costruire un rapporto tra Stato, Regioni e territori che garantisca l’accesso ai diritti di cittadinanza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Per queste ragioni saremo in piazza domenica e invitiamo ad unirsi alla mobilitazione tutte quelle persone che credono nei valori dell’uguaglianza e della solidarietà».

