Simbario, il sindaco ai consiglieri passati all’opposizione: «Potatura salutare, ci guadagniamo»

Ovidio Romano sulla decisione di Bertucci e Primerano: «Quando hai un cesto di mele e ci sono quelle marce, se le togli non ci perdi». E sull’assenza dell’assessore Melania Carvelli: «E’ a Milano per lavoro, non per giocare, ci sentiamo tre volte al giorno e quando è il caso facciamo la giunta con collegamento da remoto»

Giuseppe Primerano

Grazia Bertucci

Non tarda ad arrivare la presa di posizione del sindaco di Simbario, Ovidio Romano, dopo che i consiglieri comunali di maggioranza Grazia Bertucci, con delega alla cultura ed ai lavori pubblici, e Giuseppe Primerano con delega al Personale, hanno chiesto un Consiglio comunale straordinario e urgente in modo da poter formalizzare il loro passaggio all’opposizione. “Si tratta di una potatura salutare, non di uno scossone politico. Quando hai un cesto di mele e ci sono le mele marce, se le togli non solo non ci perdi ma ci guadagni pure qualcosa. E’ evidente – ha affermato il primo cittadino – che si formalizza il passaggio in un gruppo di minoranza. Non è una cosa che mi preoccupa più di tanto perché sono stato io stesso ad invitare i signori Primerano e Bertucci a uscire formalmente da quella che era la maggioranza per il loro comportamento che negli ultimi tempi è stato molto ostile nei confronti di chi amministra. Si tratta comunque di normali dinamiche politiche che succedono quasi sempre per motivi vari. Io sono certo che loro avranno dei motivi che sapranno evidenziare nelle sedi opportune e, quindi, in Consiglio comunale dove io – ha aggiunto Romano – mi preoccuperò di controdedurre a quello che Primerano e Bertucci diranno, in modo tale da poter capire e rendere edotti i cittadini su quello che sta succedendo. Ho lavorato in ogni caso con grande stima per Primerano e Bertucci”. [Continua in basso]

Melania Carvelli con Matteo Salvini

Il sindaco spiega quindi che tempo prima “Bertucci mi aveva chiesto un rimpasto della giunta comunale che però è di esclusiva competenza del sindaco. Bertucci ha chiesto il rimpasto ai danni di Melania Carvelli, perché sempre assente, e poi ai danni del vicesindaco Gennaro Crispo perché troppo presente. Insomma, un po’ di chiarezza nella sua mente la Bertucci potrebbe pure averla. Con Melania mi sento tre, quattro volte al giorno – rivela il sindaco – e parliamo delle varie problematiche che interessano il Comune di Simbario. Molte volte lei stessa viene chiamata dai cittadini che le chiedono consigli e informazioni. Quando è necessaria la sua presenza in giunta noi facciamo collegamenti da remoto perché lei sta a Milano non per giocare, ma perché svolge un’attività e sta lavorando”. Per il sindaco, infine, Primerano e Bertucci farebbero “critiche a prescindere”. Appuntamento, dunque, al prossimo consiglio comunale per saperne di più.

