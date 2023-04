Comune di Simbario: “scossone” politico nella maggioranza, due consiglieri passano all’opposizione

Grazie Bertucci

Giuseppe Primerano

Forte “scossone” politico al Comune di Simbario. I consiglieri comunali di maggioranza Grazia Bertucci, con delega alla cultura ed ai lavori pubblici, e Giuseppe Primerano con delega al Personale, hanno chiesto al sindaco Ovidio Romano di voler convocare un Consiglio straordinario e urgente in modo da poter formalizzare il loro passaggio all’opposizione. La richiesta è stata protocollata al Comune di Simbario.

“Siamo stati eletti nell’anno 2019 con la lista civica “Orgoglio Simbariano, Ovidio Romano sindaco”. Precisiamo che l’uscita dalla maggioranza ha matrice esclusivamente politica. Le divergenze con il sindaco – affermano Bertucci e Primerano – sull’azione amministrativa in generale sono così gravi e tali che non permettono la prosecuzione del nostro mandato nella compagine di maggioranza. Pertanto, nell’interesse dei cittadini e per senso di responsabilità nei confronti degli elettori vogliamo comunque continuare a svolgere il nostro mandato all’opposizione, ribadiamo per il bene ed al servizio della comunità”.

LEGGI ANCHE: Nel Vibonese nuovo calo della popolazione tra denatalità ed emigrazione: i dati

Gestione della palestra comunale a Simbario, la consigliera Bertucci: «Ripristinata la legalità»