Lavori in piazza Luigi Razza a Vibo, che fine faranno i cordoli storici in granito?

Italia Nostra, sezione di Vibo Valentia, articolazione territoriale della più antica associazione a tutela dei beni culturali, storici ed ambientali d’Italia, nata a Roma nel 1955, per iniziativa di Umberto Zanotti Bianco, riconosciuta con decreto presidenziale nel 1958, segnala l’eliminazione (in parte attuata, in parte ancora in corso) di beni storici e culturali in piazza Luigi Razza a Vibo Valentia. Si tratta dei secolari cordoli, in granito delle Serre, dei marciapiedi della piazza. “A causa dei lavori in corso e dell’errata progettazione, tali cordoli stanno letteralmente e materialmente sparendo, sostituiti da soglie di scarso valore e di fattura industriale. E’ un pezzo della memoria storica di Vibo Valentia che sta sparendo. Ed è davvero paradossale – denuncia Italia Nostra con il presidente Nicola Rombolà ed il vicepresidente Alessandro Caruso Frezza – che il progetto sia stato presentato all’opinione pubblica, appena nel gennaio 2024, come mosso dalla finalità di “recupero identitario” e di ritorno “a come la piazza era in una stampa d’epoca dei primi anni del 1900”. Proprio ciò che era ancora rimasto di quanto affigurato in quella stampa d’epoca, cioè i cordoli in granito lavorati a mano, è stato ora rimosso ed eliminato. Dove sono andati o dove andranno a finire questi cordoli antichi, beni storici e culturali legati alla identità della città? Urge una risposta dall’amministrazione comunale e dal rup. Italia Nostra, sezione territoriale di Vibo Valentia, fa quindi un accorato appello affinché si proceda con urgenza ad una variante progettuale che, pur con i nuovi allargati marciapiedi, riutilizzi quei cordoli antichi al posto dei dozzinali (al confronto con quelli storici) cordoli che si stanno installando”.

