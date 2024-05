Comunali nel Vibonese: al via la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi elettivi

Giornata di presentazione delle liste per il rinnovo di diverse amministrazioni comunali anche nel Vibonese. Oltre a Vibo Valentia, nei giorni 8 e 9 giugno è infatti previsto il rinnovo di diversi Consigli comunali e l’elezione dei rispettivi sindaci. Questi gli enti locali che rinnoveranno i propri organi elettivi: Vibo Valentia, Cessaniti, Drapia, Mileto, Mongiana, Nicotera, Pizzoni, Rombiolo, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Vallelonga e Zungri. Sono tre, in particolare, i primi cittadini già al terzo mandato nel Vibonese. Si tratta di: Sergio Cannatelli, sindaco del Comune di Sorianello dal giugno del 2009; Francesco Galati primo cittadino già al terzo mandato nel Comune di Zungri; Egidio Abdon Servello, sindaco del Comune di Vallelonga. Certa è la non candidatura di Francesco Galati a Zungri che ha deciso di farsi da parte. Ancora diversa la situazione a Cessaniti. Qui il 18 agosto scorso il sindaco Francesco Mazzeo si è dimesso dopo una lunga riflessione scaturita a seguito di alcune inchieste della nostra testata (LEGGI QUI: Inchiesta Maestrale, la Dda: «Amministrazione comunale di Cessaniti da tempo in mano alla ‘ndrina» e QUI: Inchiesta Maestrale: gli agganci del capoclan negli uffici del Comune di Cessaniti), su possibili infiltrazioni mafiose nell’ente locale per come emerse nell’inchiesta Maestrale-Carthago. Alla guida del Comune di Cessaniti c’è quindi attualmente il commissario prefettizio Sergio Raimondo e si resta in attesa di capire se verranno avanzate delle candidature per la guida del Municipio.

Torna al voto Soriano Calabro, Comune che esce proprio da una gestione commissariale dopo lo scioglimento dei precedenti organi elettivi per infiltrazioni mafiose e dell’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Bartone che non sarà della “partita”. Due le possibili liste in campo guidate, rispettivamente, da Francesco Bartone (già primo cittadino) e da Antonino De Nardo. A Drapia ai nastri di partenza il primo cittadino uscente Alessandro Porcelli che attende di conoscere il nome dello sfidante per la guida politica del Municipio. A Rombiolo non sarà ricandidato il sindaco uscente Domenico Petrolo. Due le liste in campo: una guidata dall’assessore al bilancio Davide De Rito e l’altra guidata dall’assessore alla cultura Caterina Contartese. Attendono invece di conoscere l’esito del lavoro delle Commissioni di accesso agli atti – nominate dalla Prefettura di Vibo Valentia per accertare la presenza di infiltrazioni mafiose – i Comuni di Mileto e Nicotera dove hanno annunciato la loro candidatura i primi cittadini uscenti Salvatore Fortunato Giordano e Giuseppe Marasco. Le liste potranno essere presentate anche nella giornata di sabato sino alle ore 12.

LEGGI ANCHE: Il Corsivo | La politica del facile consenso a Tropea all’ombra delle infiltrazioni mafiose nel Municipio

Comune di Tropea: sciolti gli organi elettivi per infiltrazioni mafiose