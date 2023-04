Crollo costone a Tropea, Bevacqua (Pd) presenta interrogazione in Consiglio regionale

Il capogruppo dem chiede quali iniziative si vogliono intraprendere per la messa in sicurezza dell'area, anche per non «per non compromettere l’imminente stagione turistica»

Il crollo di un costone dell’isola di Tropea approda in Consiglio regionale. Il capogruppo del Pd Domenico Bevacqua ha presentato un’interrogazione per sapere quali iniziative sono state intraprese dalla Regione in merito. «Quanto accaduto – sostiene Bevacqua – ha destato viva preoccupazione non solo negli abitanti della cittadina ma a livello internazionale. È prioritario mettere in sicurezza tutta l’area, anche perché non sono da escludere ulteriori cedimenti, è necessario, pertanto, consolidare tempestivamente la rupe, oltre che per scongiurare possibili danni alla popolazione residente anche – aggiunge il capogruppo regionale del Pd – per non compromettere l’imminente stagione turistica». Bevacqua interroga il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, per sapere «quali urgenti e straordinarie iniziative in favore del Comune di Tropea sono state intraprese o si intendono intraprendere per la messa in sicurezza e il consolidamento della rupe oggetto del crollo».

