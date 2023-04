Comunali a Nardodipace: ecco i candidati e le tre liste in campo

E’ sfida a tre a Nardodipace per la conquista della guida politica del Municipio. Non ricandidato in prima persona il sindaco uscente, Antonio De Masi, già primo cittadino in altre consiliature. Al suo posto è candidato quale sindaco, l’attuale vicesindaco, Samuele Maiolo (cl. ’77). Con lui nella lista “Costruiamo il futuro per Nardodipace”, ecco gli aspiranti consiglieri comunali: Cosimo Cavallaro (cl. ’82); Silvana Cavallaro (’83); Antonio Quintana Dominici (cl. ’73); Alberto Franzè (cl. ’83); Jlenia Antonia Franzè (cl. ’96); Ivan Franzè (cl. ’96); Antonio Ienco (cl. ’79); Ilario Maiolo (cl. ’78); Rosa Maria Maiolo (cl. ’98); Francesco Carrera (cl. ’65).



Con la lista “Uniti per Nardodipace” che ricandida a sindaco il già primo cittadino Romano Loielo (attuale vicesegretario provinciale dell’Udc) sono candidati alla carica di consiglieri comunali: Piero Tassone; Salvatore Maiolo; Andrea Ilario Franzè; Antonio Franzè; Antonio Tassone; Angelo Carè; Davide Angelo Cusano; Rosamaria Tassone; Aurelio Tassone; Stella Alfarone.



Terza lista è quella denominata “Alleanza democratica” che candida a sindaco Fabio Tassone e si ferma a sette aspiranti consiglieri comunali (contro i dieci a testa delle altre due liste). Eccoli: Cosimo Carè; Maria Teresa Tassone; Antonio Roccanova; Gianluca Cirillo; Mario Carrera; Roberto Franzè; Antonio Maiolo.

LEGGI ANCHE: Comunali a Sant’Onofrio: è sfida a tre per la carica di sindaco, ecco tutte le liste