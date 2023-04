Comunali a Filandari, Rotella: «Pronti ad avviare una nuova stagione politica»

Fortunato Rotella

Primi cento giorni di amministrazione dedicati alla gestione delle istanze più urgenti, quali la gestione della situazione idrica estiva (in un periodo peraltro di transizione del servizio da comunale a gestione regionale con Arrical), la cura del verde pubblico e l’organizzazione del nuovo anno scolastico. Successivamente, però, l’avvio di una stagione politica basata sulla programmazione a medio-lungo termine, «con la capacità d’intercettare risorse derivanti da finanziamenti europei, Pnrr e finanziamenti regionali». Parte da questi presupposti il progetto elettorale della lista civica “Filandaresi uniti per il cambiamento” guidata dal candidato a sindaco Fortunato Rotella. Un programma «semplice, in termini di concretezza (perché possa essere effettivamente realizzato), ma allo stesso tempo ambizioso, in termini di innovazione da apportare». Alla tornata del 14 maggio, a contendersi il Comune ci saranno anche il sindaco uscente Rita Fuduli ed Enzo Deodato, rispettivamente a capo delle liste civiche “Con e per la gente” e “Uniti per Filandari”. Tra gli obiettivi dichiarati del gruppo Rotella, quello di instaurare un“Comune amico” grazie al bilancio partecipato. «Sempre più spesso – si legge nel documento programmatico della lista – siamo abituati a vedere il Comune come un avversario da cui difendersi per la grande burocrazia che ne limita il movimento, e quindi l’investimento, il lavoro e il benessere collettivo. Identificheremo le problematiche che rallentano l’iniziativa privata e proporremo percorsi più veloci e snelli nell’ottica della massima efficienza della macchina pubblica, attraverso consigli comunali aperti e incontri mensili con una rappresentanza cittadina delle varie frazioni». Altro tema d’interesse è la dotazione informatica di base e l’accesso alla rete dell’Ente territoriale, nella convinzione che l’informazione libera e completa rappresenti oggi «uno dei pilastri della democrazia compiuta». In tal senso si punta a supportare e favorire la digitalizzazione dei servizi «con l’attivazione sul sito istituzionale del Comune di tutte le istanze online che invece attualmente devono necessariamente essere presentate in presenza», anche in virtù della frammentazione abitativa del territorio comunale. [Continua in basso]

Per quanto riguarda il lavoro, la lista “Filandaresi uniti per il cambiamento” si impegna a gestire nel modo più corretto ed efficace le possibilità offerte dalla legge sul reddito di cittadinanza, a effettuare una nuova rigenerazione della pianta organica del Comune, con l’apertura di bandi di mobilità e nuovi concorsi, ad avviare progetti relativi al Servizio civile nazionale e a concedere Borse di studio per gli studenti più meritevoli. In questo campo si punta anche a limitare ai soli casi non strutturali il ricorso ad ogni forma di precarizzazione del lavoro. Spazio anche alla Scuola, nella convinzione che «l’istruzione rappresenta la chiave e la possibilità per conoscere e costruire poi una propria idea di mondo e futuro». In questo caso si punta anche a dare alla frazione Mesiano «un nuovo plesso scolastico territoriale, in grado di accogliere l’offerta dei tanti bambini che popolano quel territorio, e non solo». Sui rifiuti, una volta eletto sindaco, Rotella si prefigge di invertire sin da subito «la evidente scelta della tariffa puntuale “a salire”, sulla base della frazione indifferenziata, con una tariffa puntuale “a scalare”». Grande interesse viene rivolto anche al tema della sicurezza e del controllo del territorio, che vista la mancanza di un vigile urbano «in maniera continuativa e presente» deve passare anche attraverso “una maggiore sinergia tra le forze di polizia esistenti e carabinieri» e delle campagne di informazione tese a responsabilizzare i singoli cittadini sul tema. Progetti mirati vengono proposti anche per quanto riguarda i settori dell’agricoltura, del turismo, della cultura, dell’aggregazione sociale, dell’energia rinnovabile, della gestione delle strade, della pubblica illuminazione e della protezione del paesaggio, in questo caso attraverso Piani di insediamento produttivo e consumo del territorio e tutela dei valori immobiliari. Bella, infine, l’idea di realizzare un cimitero per gli animali d’affezione, visto che «al momento non vi sono posti dove poter seppellire un animale domestico che, magari, ci ha accompagnato per una parte della nostra vita».

