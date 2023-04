Comunali a Filandari: esclusa una lista, non rispettava la parità di genere

Francesco Artusa

La Commissione elettorale circondariale ha ricusato la lista “Insieme per Filandari” con candidato a sindaco Francesco Artusa, non avendo la sua lista assicurato l’obbligatoria rappresentanza di entrambi i sessi. La mancanza di candidate del gentil sesso nella lista che vedeva aspirante sindaco Francesco Artusa, attuale consigliere comunale di minoranza, ha portato quindi alla sua esclusione dalla competizione elettorale. “Purtroppo la mia lista è stata ricusata per mancanza di parità di genere – fatto sapere lo stesso Artusa – e quindi resterò un semplice spettatore. Mi dispiace per i miei sostenitori amici e candidati. Grazie a tutti…”.

Con Francesco Artusa (esponente locale della Lega di Salvini) erano candidati a consiglieri comunali: Domenico Francesco Castagna (cl. ’70), Antonio Colloca (cl. ’74), Antonino Rombolà (cl. ’92), David Marrella (cl. ’78), Silvio Biondino (cl. ’58), Pasquale Moricca (cl. ’50) e Domenico Monteleone (cl. ’81).



Restano in campo la lista “Con e per la Gente” con ricandidata a sindaco Rita Fuduli, la lista “Filandaresi uniti per il cambiamento” con candidato a sindaco Fortunato Rotella, e la lista “Uniti per Filandari” con candidato a sindaco Enzo Deodato.



