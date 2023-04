Comunali a Gerocarne: corsa a due per la guida politica del Municipio

Per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Gerocarne, previsti per la tornata elettorale del 14 e 15 maggio, sono due le liste: in campo “Gerocarne Futura” e “Per Gerocarne”. La competizione elettorale vede schierati 17 candidati alla carica di consiglieri comunali, 9 in seno alla lista “Gerocarne Futura” guidata da Pasquale Vivona (cl. ’93), mentre 8 sono in corsa con la lista “Per Gerocarne” capitanata da Luigi Crispo (cl. ’48). Ecco i nomi degli aspiranti consiglieri:



Lista “Gerocarne Futura”: Antonio Caglioti (cl. ’84); Alessandro Catania (cl.’84); Marilena Crispo (cl.’73); Matteo D’Elia (cl. 2001); Marco D’Elia (cl.’92); Antonio La Rocca (cl. ’84); Alessio Macrì (cl.’96); Michela Paonni (cl.’94); Giuseppe Valensise (cl. 2003).



Lista “Per Gerocarne”: Domenico Altamura (cl.’78); Emanuele Carnovale (cl. ’90); Paolo Fatiga (cl. ’79); Giglio Guida (cl. ’77); Vincenzo Inzitari (cl. ’51); Stefano Potenza (cl. 2000);Domenico Sette (cl. 2000); Nensi Valentina Tassone (cl. ’92).



Non ricandidato il sindaco uscente Vitaliano Papillo, al suo secondo mandato.

LEGGI ANCHE: Comunali a Gerocarne, si profila una sola lista in campo guidata da un gruppo di giovani

Comunali a Sant’Onofrio: è sfida a tre per la carica di sindaco, ecco tutte le liste

Comunali a Nardodipace: ecco i candidati e le tre liste in campo