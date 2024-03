Nelle campagne di Filandari si cerca il cadavere di un giovane scomparso 15 anni fa – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Sono iniziate questa mattina le ricerche del cadavere di una persona scomparsa nel 2008 a Filandari nel vibonese. Sul posto da questa mattina i carabinier del Ris di Messina, del comando provinciale di Vibo Valentia e una squadra di vigili del fuoco che stanno setacciando il terreno per individuare i resti di un giovane operaio di nazionalità rumena. «Abbiamo motivo si ritenere che l’uomo sia stato ucciso e sotterrato in queste campagne», ha dichiarato il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo giunto in località Feudo D’Aquino, assieme alla pm Eugenia Belmonte. «È un caso di lupara bianca quasi dimenticato», prosegue il magistrato. «Abbiamo delle dichiarazioni – spiega il magistrato – che ci hanno condotto a individuare quest’area come luogo di sotterramento del cadavere». Pochi dettagli: «Si tratta – dice ancora Falvo – di un giovane romeno che lavorava da queste parti. Sarebbe stato ucciso per scontri che possono essere inquadrati in un contesto privato». Non sarebbe, dunque, una storia di ’ndrangheta. «Ci sono anche storie di lupara bianca dimenticate», sottolinea il procuratore. Quella di un ragazzo straniero in una estrema periferia dell’estremo Sud è una di queste: coperta dal silenzio per 15 lunghi anni, prima che nuove parole riaprissero la questione.

In questi campi immersi nel verde, lontano da qualsiasi centro, l’escavatore dei vigili del fuoco è al lavoro da questa mattina. Poco più in là il laboratorio mobile del Reparto investigazioni scientifiche ha attivato macchinari per effettuare i riscontri del caso. Se le ricerche di oggi saranno infruttuose, domani arriveranno i cani molecolari per completare i tasselli del puzzle nel cammino per ricostruire la verità di questa lupara bianca dimenticata.

LEGGI ANCHE: Carabinieri in azione a Filandari alla ricerca di un cadavere