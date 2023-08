Troppi cani in casa a Filandari, la proprietaria: «Sono tenuti bene e non danno fastidio»

Respinge le accuse Annarita Corso, proprietaria dei 33 cani che vivono nel giardino della sua abitazione, ad Arzona di Filandari. La presenza degli animali è da tempo al centro di una “diatriba” tra vicini di casa che chiedono lo sgombero dei cani. All’indomani di un articolo della nostra testata, la proprietaria, rappresentata dall’avvocato Valentino Mazzeo del foro di Reggio Calabria, fa sapere la sua ritenendo di essere «vittima di atti persecutori, maltrattamento di animali, violenza privata, calunnia e diffamazione». Reati che – a suo avviso – sarebbero stati commessi dalla coppia di anziani che hanno chiesto lo sgombero dei cani non riuscendo più a dormire, riposare e vivere in tranquillità. «Gli animali – spiega Annarita Corso – si trovano in una proprietà privata, nel giardino per essere più precisi. Sono tenuti bene e abbaiano solo quando vengono disturbati». A tal proposito la donna lancia accuse nei confronti dei vicini di casa che, sempre a suo dire, produrrebbero registrazioni audio ad ultrasuoni per cagionare una sofferenza ai suoi cani. Sette le denunce inoltrate, l’ultima dopo il danneggiamento della recinzione del suo giardino. La signora Annamaria invita quindi l’Asp di Vibo e il Comune di Filandari a verificare di persona l’ottemperanza delle condizioni igienico sanitarie in cui si trovano gli animali. Per dovere di cronaca bisogna precisare che lo stesso sindaco di Filandari, Rita Fuduli, in data 27 luglio ha emesso un‘ordinanza che prevede il trasferimento degli animali, previa individuazione di un’apposita struttura.



