Comunali a Parghelia: escluso un candidato a sindaco, è sfida a due

Antonio Landro, sindaco di Parghelia

Daniele Vasinton

Saranno soltanto due gli sfidanti per le prossime elezioni comunali a Parghelia: il sindaco uscente Antonio Landro ed il giovane consigliere comunale uscente Daniele Vasinton. Nulla da fare invece per il terzo candidato Gerardo Pungitore che si è presentato dieci minuti dopo l’orario limite di presentazione delle liste, fissato per le ore 12. Un ritardo che lo ha dunque escluso dalla prossima competizione elettorale. Al netto di questa giornata piuttosto frenetica, lo stesso Pungitore così commenta l’esclusione: «Sono rammaricato per questa situazione. Alle 12,10 la segretaria comunale è andata via senza neppure darmi la possibilità di presentare i documenti. Eppure mi trovavo al piano terra del Municipio. Presentando la lista avrebbe perso dieci minuti ma, comunque sia, rispetto le regole e per questa volta è andata così. Dopo trent’anni vorrà dire che mi riposerò un po’ ma non getto la spugna. Anzi, a questo punto farò le mie opportune valutazioni per vedere chi sostenere o meno. Certamente non Daniele Vasinton, poiché non rispecchia la mia idea di politica».

Chiuso il “capitolo” Pungitore, si attende ora il sorteggio del numero di riferimento per ciascuna lista fissato per oggi pomeriggio nell’ufficio elettorale.



E mentre si iniziano a scaldare i motori per l’imminente campagna elettorale, i cui comizi potrebbero partire già la settimana prossima, gli sfidanti hanno presentato le loro squadre: Antonio Landro con 10 candidati al Consiglio comunale e Daniele Vasinton con 8. Entrambe le liste contengono novità significative: mentre nel gruppo di Landro si riconfermano quattro candidati della passata tornata, il gruppo questa volta non si presenta soltanto al maschile ma annovera due candidati donna. Stesso discorso anche per la lista di Vasinton che, candidando ben tre donne, è riuscito a strappare al suo sfidante l’attuale presidente del Consiglio comunale Pasquale Ferrazzo che, pur essendo storicamente in quota Pd, passa ora in una lista vicina al centrodestra.



Con Daniele Vasinton, nato a Tropea il 15/06/1988 (candidato a sindaco) sono candidati al Consiglio comunale: Pasquale Ferrazzo, nato a Vibo Valentia il 23/10/1961; Fabio Minieri, nato a Napoli il 26/06/1979; Antonio Cuturello, nato a Rosarno il 01/01/1966; Giuseppe De Seta, nato a Pizzo il 30/10/1958; Antonella Grillo, nata a Tropea il 04/03/1980; Annunziata Pelliccia, nata a Parghelia il 11/12/1959; Anna Maria Mollo, nata a Tropea il 16/01/1990; Vincenzo Vittorioso, nato a Tropea il 28/04/1991.



Con Antonio Landro, nato a Parghelia il 31/03/1952 (candidato a sindaco) sono candidati al Consiglio comunale: Tommaso Belvedere, nato a Parghelia il 11/01/1973; Francesco Collia, nato a Vibo Valentia il 06/08/2001; Rosa Maria Cutuli, nata a Vibo Valentia il 05/11/1961; Michele Giacco, nato a Vibo Valentia il 05/04/1961; Vincenzo Laureana, nato a Tropea il 15/04/1985; Francesca Scordia, nata a Tropea il 20/02/2000; Francesco Simonelli, nato a Parghelia il 02/04/1943; Andrea Vallone, nato a Parghelia il 24/04/1959; Gabriele Vallone, nato a Tropea il 07/01/1998; Lorenzo Vallone, nato a Parghelia il 10/02/1959.

