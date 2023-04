Comunali a Filandari: in quattro in corsa per la carica di sindaco

Il sindaco uscente Rita Fuduli

Quattro le liste che si contenderanno la guida politica del Municipio di Filandari alle prossime elezioni comunali. In prima linea scende ancora una volta il sindaco uscente Concettina, Rita, Maria Fuduli, che si presenta al cospetto degli elettori alla guida del gruppo “Con e per la gente”. Al suo fianco sono i candidati a consigliere: Mary Maccarone (cl. ‘91), Gilda Guerrera (cl. ‘94), Maria Amelia Vangeli (cl. ‘64), Francesco Cimato (cl. ‘93), Antonino Fuduli (cl. ‘71), Francesco Panzitta (cl. ‘65), Giuseppe Pesce (cl. ‘71), Gianluca Restuccia (cl. ‘76), Cosimo Runco (cl. ‘78), Carlo Vallone (cl. ‘95). Il sindaco uscente è l’unico che affronta questa tornata elettorale con dieci candidati a consigliere. Gli altri tre aspiranti alla carica di primo cittadino di Filandari, invece, si presentano di fronte agli elettori con sette aspiranti consiglieri.



A capo della seconda lista “Insieme per Filandari” vi è, nello specifico, Francesco Artusa, attuale consigliere comunale di minoranza. Con lui si presentano alle prossime amministrative quali aspiranti consiglieri: Domenico Francesco Castagna (cl. ’70), Antonio Colloca (cl. ’74), Antonino Rombolà (cl. ’92), David Marrella (cl. ’78), Silvio Biondino (cl. ’58), Pasquale Moricca (cl. ’50) e Domenico Monteleone (cl. ’81).



Il candidato a sindaco della lista numero “Filandaresi uniti per il cambiamento” è, invece, Fortunato Rotella. A suo sostegno si presentano in questo caso a consiglieri comunali: Federico Vangeli (cl. 2000), David, Vincenzo, Giuseppe Ceravolo (cl ’85), Salvatore Pedullà (cl. ’70), Nicola Mazzitelli (cl. ’56), Giovanni Ruffa (cl. ’83), Mannina Grasso (cl. ’67) e Giuseppe Mazzeo (cl. ’92).



Chiude il cerchio la lista numero “Uniti per Filandari”, con a capo il candidato a sindaco Enzo Deodato. Con lui gli aspiranti consiglieri comunali sono: Nicola Calzone (cl. ‘79), Domenico Cichello (cl. ‘88), Francesco Corso (cl. ‘90), Francesco, Antonio Costanzo (cl. ‘58), Saverio Grillo (cl. ‘55), Giuseppe Lobriglio (cl. ‘70) e Antonio Rubino (cl. ‘97).

