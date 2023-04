Vibo, Mirabello: «Intestare la nuova sede del Pd a Franco De Luca»

Michele Mirabello

«La Federazione provinciale del Partito Democratico, e lo stesso circolo cittadino di Vibo Valentia da qualche giorno hanno la loro nuova sede. L’era di Via Argentaria, della vecchia sede del PDS e poi dei DS prima ancora che del PD si è conclusa. Pur essendo un fatto forse solo simbolico, questa nuova stagione che si apre, in questi giorni ed ancor prima della inaugurazione della nuova struttura, lasciano spazio a ricordi ed anche ad un pizzico di nostalgia. A questo proposito credo vaglia colta l’occasione per fare un passaggio politico che è anche un tributo dell’intero gruppo dirigente ad una figura che ha letteralmente lasciato il segno in questi 40 anni. Ritengo di cogliere il sentimento di tutti affermando e chiedendo che la nuova sede nonché la federazione provinciale di Vibo Valentia siano intestati alla memoria di Franco De Luca, con una iniziativa di inaugurazione della nuova sede che si svolga attraverso un seminario che abbia ad oggetto il lascito morale e politico di colui il quale può essere definito un vero e proprio padre di questa federazione vibonese». È quanto afferma in una nota Michele Mirabello, esponente del Partito democratico e presidente dell’assemblea provinciale.

