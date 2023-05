Drapia, cercasi finanziamento per concludere gli interventi sulla rete fognaria

Con la recente approvazione del progetto definitivo di potenziamento ed ampliamento della rete fognaria comunale, dal valore di 150mila euro, l’amministrazione guidata da Alessandro Porcelli conta di poter chiudere il cerchio sul completamento dei lavori per tutto il territorio, anche se c’è un “ma”. Per la realizzazione di questo terzo ed ultimo intervento, che riguarda l’area della costruenda Cittadella di Padre Pio, «serve che il progetto venga finanziato e su questo fronte abbiamo già iniziato a muoverci in Regione», ci ha fatto sapere Porcelli. «Contavamo di poter rientrare negli ultimi finanziamenti che sono stati riservati ai territori costieri, ma, non ricadendo in tale definizione, non abbiamo potuto accedere ad alcun fondo. Speriamo fortemente di poterci riuscire a breve». Se l’amministrazione comunale riuscisse a portare a casa il finanziamento, andrebbe ad aggiungersi ai 980mila euro impiegati durante il primo mandato di Porcelli e al secondo finanziamento di 500mila euro per l’ampliamento della rete fognaria tutt’ora in corso. [Continua in basso]

Drapia, Cittadella Padre Pio

«Quell’area in particolare, dove presto sorgerà il complesso dedicato a Padre Pio – ha sottolineato il sindaco -, necessita di questo tipo di progetto poiché è l’unica parte di territorio non servita dalla rete fognaria. Attualmente sono presenti delle fosse imoff, che non sono il massimo, ed è nostra intenzione, se ci riusciamo, di favorire lo sviluppo di quella parte di territorio destinata ad un’importante espansione. Speriamo, a breve, di riuscire ad ottenere sostegno dalla Regione, così da poter intraprendere quest’ultima ed altrettanto importante fase a beneficio dell’intera comunità».

LEGGI ANCHE: Drapia, ampliamento e potenziamento rete fognaria: lavori per 500mila euro

Drapia, progetto ex novo per un ampliamento stradale importante

Drapia, dopo Pasqua in cantiere la messa in sicurezza del torrente Lumia