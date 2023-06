Comune di Vibo: il consigliere Agostino Naso abbandona Forza Italia

Numeri sempre più risicati in Consiglio comunale per l’amministrazione guidata dal sindaco Maria Limardo. Il consigliere Agostino Naso, già capogruppo di Forza Italia nel civico consesso, ha infatti deciso di lasciare il gruppo degli azzurri e abbandonare il partito fondato da Berlusconi e guidato al momento in Calabria dal deputato vibonese Giuseppe Mangialavori. Non il primo consigliere che abbandona lo schieramento con il quale è stato eletto, tanto che ora la maggioranza potrà contare su soli 16 consiglieri, numeri che da soli non bastano a garantire di navigare in acque tranquille in Consiglio qualora si decidesse di discutere in prima convocazione (infatti si passa ormai da tempo direttamente alle seconde convocazioni quando i numeri per dichiarare valide le sedute si riducono). Si attende ancora, invece, la nomina del nuovo assessore al Personale, dopo le dimissioni di Domenico Francica, espressione del gruppo “Città Futura” che fa capo all’ex consigliere regionale Vito Pitaro ed annovera tra le su fila anche consiglieri che nella scorsa consiliatura erano schierati con il centrosinistra e con il Pd. Acque agitate, insomma, in seno alla maggioranza, tra risultati politici e amministrativi che tardano ad arrivare, una viabilità da rifare, un’amministrazione sonoramente bocciata sulle manovre finanziarie dalla Corte dei Conti (prima quella calabrese, poi le Sezioni Riunite), credibilità politica ridotta al lumicino, problemi irrisolti, indennità aumentate (ed incassate tranne una sola eccezione) per consiglieri sindaco ed assessori grazie all’ultima riforma della legge nazionale in materia, e nervosismi vari che hanno portato alcuni consiglieri persino a “crociate” di varia natura (miseramente fallite sul nascere proprio in queste ore nonostante il sostegno di qualche “Principe”) contro la stampa (giusto per rimarcare degnamente l’appartenenza a quel partito “liberale” sulla carta ma capace degli “editti” bulgari contro i giornalisti – che lasciano il tempo che trovano – a cui vorrebbero tappare la bocca). Un modus operandi bocciato dai cittadini e ora da diversi consiglieri che non si riconoscono più in Forza Italia (vedi Agostino Naso passato al gruppo Misto) e neppure in chi ne muove fila ormai sempre più sfilacciate. Solo il 17 aprile 2021 Agostino Naso, da capogruppo di Forza Italia, dichiarava in Consiglio comunale: «Un caloroso benvenuto ai sei consiglieri, Lorenzo Lombardo, Giuseppe Calabria, Raffaele Iorfida, Antonio Schiavello, Serena Lo Schiavo e Domenico Console che hanno deciso di aderire alla nostra realtà, di unirsi alla nostra meravigliosa famiglia azzurra, che ha come comune denominatore impegno, dedizione, amore verso il nostro territorio. Un ringraziamento enorme va al nostro coordinatore regionale di Forza Italia, nonché al nostro senatore Giuseppe Mangialavori, che peraltro abbiamo l’onore di rappresentare localmente, il quale è riuscito ad essere aggregante e a potenziare il gruppo di Forza Italia. Quindi oggi ripartiamo tutti con più energia, convinti che uniti riusciremo a fare la differenza». Giugno 2023: la differenza la fa l’abbandono proprio di Agostino Naso da Forza Italia. E potrebbe non essere finita qui per il partito “azzurro”…

