Stefanaconi: via libera del Consiglio comunale al Bilancio di previsione

Salvatore Solano

Il consiglio comunale licenzia con i voti della maggioranza il Bilancio di previsione 2023/2025. Via libera anche al Dup e al Piano triennale delle opere pubbliche. A illustrare gli importanti risultati ottenuti è stato il sindaco, Salvatore Solano, il quale si è soffermato, in primis, sull’aspetto finanziario dell’ente: “Gli sforzi e la lungimiranza di questa amministrazione hanno portato al graduale e costante miglioramento dei conti. Una disamina tecnica che ha consentito di sviscerare dati importanti, quale la progressiva riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, passando dai 235.105,95 euro dello scorso anno ai 206.721,50 euro di quest’anno”. Sulla stessa scia l’intervento dell’assessore delegato al Bilancio, Fortunato Cugliari, che ha rimarcato il lavoro di squadra: “il Bilancio di previsione che ci accingiamo ad approvare è la risultante di un impegno che tende ad armonizzare due fattori: il positivo dato contabile e la qualità dei servizi per i cittadini”. Occorre annotare – ha chiosato Cugliari – come l’aumento della riscossione dei tributi locali abbia portato non solo alla riduzione del disavanzo storico, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi, ma ha prodotto benefici in termini di vivibilità e qualità della vita per gli abitanti di Stefanaconi”. È toccato al presidente del Consiglio Domenico Barbalaco introdurre altro significativo punto all’ordine del giorno: l’adozione del Documento Unico di Regolarità Contributiva del Cittadino (Durc), regolamento approvato all’unanimità, con il voto favorevole anche dei consiglieri di minoranza. “Uno strumento necessario – è stato ritenuto dal sindaco – per contrastare l’evasione fiscale. Quindi da domani niente permessi a costruire, autorizzazioni per allacci idrici e fognari, conferimento ingombranti ecc., se non in regola con il pagamento dei tributi. L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione – ha continuato il sindaco – è pagare tutti per pagare di meno, che significa offrire maggiori e migliori servizi ai cittadini. Non è accettabile – ha continuato Solano – che gli utenti più restii al pagamento dei tributi possano beneficiare degli stessi diritti di chi paga e si comporta da buon cittadino”.

Infine è toccato discutere il Piano triennale delle opere pubbliche. A relazionare sempre il sindaco che, oltre a ricordare i “tanti appalti in esecuzione, tra cui i lavori consegnati proprio nella mattinata odierna riguardante la copertura di uno dei campi del Centro Sportivo Polivalente e di viale Sesto Fiorentino, tra progetti e lavori futuri – ha concluso il primo cittadino – consegneremo alla comunità un’ambiziosa e reale prospettiva di crescita per il territorio. In questo quadro si inserisce l’annuncio della definitiva approvazione del Psc entro il mese di settembre, dopo quasi 30 anni dal suo concepimento”.

LEGGI ANCHE: Raccolta differenziata: Stefanaconi chiude il 2022 con buoni risultati

Comune di Ricadi, il sindaco spiega nel dettaglio la manovra finanziaria dell’ente