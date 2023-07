Comune di Vibo, Santoro: «L’operato fallimentare dell’amministrazione ha ingessato la città»

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo

La “sindrome dell’annuncite” in estrema sintesi rappresenta – secondo Domenico Santoro, capogruppo del M5S in Consiglio comunale a Vibo – l’azione amministrativa targata Limardo. Così, l’ex candidato per le amministrative del 2019, il quale interviene sull’operato “fallimentare” del sindaco e la sua maggioranza, esaminando, nello specifico, diversi episodi che hanno caratterizzato quest’ ultimo periodo: la mancata organizzazione della manifestazione “Vicoli diVini” e l’emergenza idrica. “Il fallimento di questa amministrazione – dichiara Santoro – è ormai palese a tutti. Le manifestazioni estive languono, anzi si cancellano vedi “Vicoli divini”, e la stagione estiva non è stata annunciata. La questione idrica dell’inquinamento delle tubazioni, dove non hanno trovato il punto di rottura e dove sperano che l’inquinamento rientri da solo. Ma è chiaro che senza la riparazione della rottura alle prossime piogge ci sarà di nuovo inquinamento”.

Il sindaco di Vibo in sella alla bike sharing, accanto Lorenzo Lombardo e Rino Putrino

Domenico Santoro si sofferma anche sulla situazione relativa alle “strade colabrodo” e ai “lavori pubblici bloccati con incompiute storiche dove quattro anni di amministrazione non sono bastati a concludere il tutto positivamente. Sembrava che tutto dipendesse dall’approvazione del bilancio, già avvenuto poche settimane fa, ma ciò non ha cambiato nulla, mentre la città ha bisogno di interventi immediati. Si assiste addirittura ad un assessore che si fa scudo dal Wwf per non tagliare l’erba alta sulla spiagge. È vero che sulle spiagge occorre andare cauti, ma comunque queste devono essere facilmente accessibili in modo tale anche ai non normo dotati e le piante di qualità devono essere ben separate da quelle infestanti”. Insomma una città che non solo non ha visto la creazione di scenari futuri di nuovo sviluppo, ma non sa fare neanche la normale manutenzione che i cittadini si aspettano perché la pagano. Quest’ultimi cittadini sono ancora troppo pochi a pagare perché esiste una evasione dai tributi ancora molto alta”. E ancora, il capogruppo del M5S: “Questa amministrazione soffre di annuncite. Quando dicevamo che gli annunci non bastano a fare una buona amministrazione, una su tutte le bici in affitto, non se ne vede una in giro, pertanto è un progetto in fallimento completo come da noi M5S annunciato. Ora il pericolo per la città è quello che questa destra politica, fallimentare, si ripresenti sotto un diverso segno politico per perpetuare la conservazione di una comunità ingessata nel suo sviluppo e che vede i propri figli emigrare. La città si merita di meglio e noi del MSS faremo di tutto per dare una alternativa progressista credibile e vincente”.

