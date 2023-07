Piscina di Vibo, Soriano(Pd): «Manca la volontà politica di portare a compimento l’opera»

“Problemi burocratici starebbero frenando l’iter per la realizzazione degli interventi per l’ammodernamento della piscina comunale”. A denunciarlo è il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Stefano Soriano, che si è rivolto alla Regione, al Comune e alla Provincia chiedendo delucidazioni in merito. L’esponente dem ricorda che “a distanza di tre mesi dall’annuncio del reperimento di 1,4 milioni di euro da parte del deputato Giuseppe Mangialavori, sull’espletamento degli interventi necessari per la messa a norma della struttura e quindi della conseguente riapertura, alcune questioni burocratiche intervenute tra l’Amministrazione Provinciale e la Regione stanno bloccando l’iter amministrativo per aggiudicare l’appalto. “Avendo il massimo rispetto per tutti i dipendenti dei tre enti – dichiara Soriano – ritengo che in questo caso manchi una chiara volontà politica di portare a compimento l’opera nel più breve tempo possibile. Non credo che ciò possa essere sopportato dalla mia città e dai miei concittadini che hanno diritto ad avere una piscina con tutti i servizi che essa offriva. Non c’è più tempo da perdere”, ha concluso il capogruppo del Pd il quale chiede che tutti “si remi nella stessa direzione e che si avvii, senza ulteriori indugi, la procedura amministrativa che porti predisposizione e pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori della struttura di località Maiata”.

