Comune di Vibo, Barbuto: «Amministrazione inconsistente che pensa solo a spartirsi le calde poltrone»

Sergio Barbuto

“Oggi l’azione amministrativa e politica non si giudica più dalle proposte e dalla conseguente operatività sul territorio, ma dall’essere continuamente sulla scena mediatica, immaginando fantasticamente una realtà inesistente”. Ad affermarlo è Sergio Barbuto, esponente di Liberamente Progressisti, che fa una disamina sull’amministrazione comunale di Vibo. “Se si dovesse misurare con un “parolometro” (strumento funzionante solo in presenza di parole al vento) gli slogan di questa amministrazione, risulteremmo non più in basso a tutte le classifiche economiche, ma bensì fra le primissime posizioni. Distratti dalle continue crisi amministrative e politiche, gli attori che oggi sono sulla scena, spesso autodidatti ed autoreferenziali, si spartiscono le calde poltrone in giunta, non riescono a focalizzare i problemi che attanagliano il nostro comune, ma al contrario si impegnano ad esibirsi in inquietanti balletti politici del “salto di qua e salto di là”, e sono più di 13 anni che si susseguono amministrazioni fallimentari di centro-destra, incuranti di far emergere un territorio in continuo declino”. Barbuto prosegue dichiarando che “oltre ad improbabili spot propagandistici, oramai desueti, bisognerebbe cominciare ad occuparsi, di problemi reali, che toccano il quotidiano dei cittadini, come per esempio le condizioni delle strade o del decoro delle frazioni abbandonate al loro destino. A Vibo centro nelle immediate vicinanze dell’Ospedale, via Carlo Parisi rappresenta l’emblema dell’inconsistenza di questa Amministrazione, incapace di gestire e mantenere, un’arteria molto frequentata, che spesso si sostituisce alla principale viale Matteotti. Via Carlo Parisi oramai ridotta ad una mulattiera, soffre di continui cedimenti del corpo stradale e perdite d’acqua delle condotte dei sottoservizi, a questo si unisce il mancato completamento degli interventi effettuati, che provocano non pochi disagi agli abitanti della zona. Passiamo alle frazioni, lo sanno i solerti amministratori di Vibo che Triparni e San Pietro fanno parte del Comune di Vibo Valentia? A Triparni (frazione situata tra Vibo e Portosalvo), abbiamo una piazzetta sprofondata da più di un decennio, invasa da rovi e sterpaglie e pericolosa per la pubblica incolumità. A San Pietro (frazione situata tra Longobardi e Vibo marina), l’unica strada di accesso non più sicura, consona ad un caseggiato, è chiusa da più di un anno, provocando continui disagi relativi la mobilità dei residenti. Questo silenzio politico inquietante non stupisce più, poiché non sanno cosa dire, le parole (tranne quelle del sindaco) stanno a zero”.

