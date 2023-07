Fratelli d’Italia, nominato il presidente provinciale di Gioventù Nazionale

“Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia è felice di formulare gli auguri di buon lavoro a Pascal Corrado, per la nomina a presidente provinciale di Gioventù Nazionale. Un importante tassello nella riorganizzazione del partito nella nostra provincia. Altresì è doveroso ringraziare Fabio Roscani, presidente nazionale di G.N. e deputato di F.d.I., per aver dimostrato di voler costruire anche sul nostro territorio una organizzazione giovanile libera e forte, libera da ogni forma di devianza e forte nelle idee”. Ad affermarlo è il coordinatore provinciale del partito, Pasquale La Gamba. “Al neo-presidente provinciale giovanile è affidato il compito di costruire una autorevole organizzazione giovanile nel solco della tradizione della giovane destra vibonese. Siamo convinti che Pascal Corrado, giovane studente universitario, saprà realizzare, anche in sinergia con il partito, importanti momenti di crescita politica e culturale sul nostro territorio. Cresce il grande partito di Giorgia Meloni nella nostra provincia, un partito che saprà raccogliere le sfide del futuro con i giovani, unico e vero simbolo di crescita del nostro territorio”.

